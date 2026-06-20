JEP pide respeto por la autonomía de jueces, en disputa judicial con Semana

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) hizo hoy un "llamado al respeto por la autonomía e independencia judicial", en medio de una disputa judicial con la Revista Semana, a quien el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá le abrió un incidente de desacato por presunto incumplimiento de una acción de tutela que le exigía rectificar dos artículos contra ese tribunal.



El Juzgado abrió el incidente el pasado 18 de junio y corrió traslado a las partes por tres días para aportar pruebas. La decisión se produjo luego de que la revista publicara ese mismo día una nota donde exponía al juez que tramita el desacato.



El conflicto judicial se originó en dos publicaciones, una del 12 de abril de 2025 titulada "Guerra de cartas en la JEP: una magistrada y el presidente del tribunal se enfrentaron por el polémico viaje a un hotel boutique en Palomino"; y otra del 2 de noviembre de 2025 sobre "Un viaje secreto de la JEP a Nueva York terminó en derrota ante la ONU".



La JEP presentó acción de tutela, al advertir una vulneración de sus derechos a la honra, buen nombre y rectificación, al sostener que habían inexactitudes en los dos artículos.

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El 19 de marzo de 2026, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá concedió el amparo y ordenó a Semana rectificar explícitamente en su portal web y redes sociales.



Respecto del caso de Palomino debía precisar que el encuentro de trabajo del 3 al 5 de abril de 2025 se realizó en el marco de la función misional, sin afectar términos judiciales ni interrumpir el quehacer de la Jurisdicción, que no se trató de un viaje de ocio y que se financió con recursos de cooperación internacional, no públicos.



Respecto de Nueva York, el tribunal ordenó que se precisara que no se trató de un viaje secreto sino de carácter público, en respuesta a una invitación formal de la Cancillería, y le pidió omitir calificativos como "derrota" o "éxito" al referirse a la participación de la JEP en el Consejo de Seguridad de la ONU.



El pasado 30 de marzo, Semana realizó publicaciones en algunas redes sociales que, a juicio de la JEP, no se ajustaron a lo estrictamente ordenado en el fallo de tutela, lo que motivó la solicitud de desacato.



La publicación respondió al pedido de desacato con un artículo en el que exponía al juez de la causa y se declaraba "víctima de un hostigamiento judicial" y anunciaba "acciones judiciales".



La Jurisdicción Especial de Paz consideró que la decisión judicial no entraba en conflicto con la libertad de prensa y sus garantías como pilares de la democracia.



"Estamos convencidos de que el ejercicio periodístico libre e independiente es un derecho, una garantía y un mecanismo esencial de acceso a la información que deben ejercerse con veracidad y responsabilidad social y que, en todo caso, deben atender a los límites constitucionales encarnados en los derechos fundamentales", señaló.



La JEP hizo un llamado al respeto por la autonomía e independencia judicial en Colombia, que sustenta los procesos y las decisiones derivadas de los mismos, y reiteró que acatará en su integridad la decisión que adopte el juez competente en el marco del incidente de desacato.



La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) salió en defensa de la Revista Semana, al sostener que se hicieron las rectificaciones exigidas en la acción de tutela, pero se incorporaron a la solicitud nuevos requerimientos, lo que desvirtúa el sentido jurídico de los incidentes de desacato.



"Para la FLIP, esta situación plantea serias preocupaciones sobre los límites constitucionales del incidente de desacato. Este mecanismo está diseñado para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales, no para ampliarlas, modificarlas o complementarlas. Permitir que surjan nuevas exigencias durante esta etapa afecta las garantías del debido proceso y genera incertidumbre sobre el alcance real de las decisiones judiciales", expresó la organización periodística.

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