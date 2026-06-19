Condenan a patrullero de la Policía por homicidio en 2020 de manifestante venezolano en Soacha, Cundinamarca

Un juzgado penal de Soacha condenó este viernes a 18 años de prisión al patrullero Óscar Alexander Márquez Rojas por el homicidio de un joven venezolano durante una protesta el 9 de septiembre de 2020, y a 50 meses de cárcel a su compañero Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla por alterar la evidencia del crimen.



La Fiscalía General de la Nación presentó en juicio oral pruebas que demostraron que Márquez Rojas accionó su arma de dotación contra manifestantes concentrados en inmediaciones de la estación de policía de Ciudad Verde. Uno de los proyectiles impactó al ciudadano extranjero, quien falleció en el lugar.

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Posteriormente, ambos funcionarios reportaron la totalidad de la munición asignada al entregar sus armas en el armerillo, con el fin de desviar las investigaciones y simular que no habían utilizado sus pistolas.



La sentencia, de primera instancia, condenó a Márquez Rojas por homicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y a Ricaurte Pinilla únicamente por este último delito.



La Fiscalía mantiene activas investigaciones para esclarecer otros dos homicidios ocurridos durante la misma jornada de protesta e identificar a sus responsables. Contra la decisión proceden los recursos de ley.

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