Red de venezolanos condenados por usar niños emberá en mendicidad en Medellín

Una red integrada por seis ciudadanos venezolanos y una colombiana fue desmantelada y condenada por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad, tras confirmarse que instrumentalizaban a niños y niñas de la comunidad indígena Emberá Katío para mendigar en el exclusivo sector de El Poblado.



Los sentenciados son Ana Lucía López Sánchez, propietaria de un establecimiento comercial que coordinaba la reventa de productos, y seis ciudadanos venezolanos: Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza, Nahomi Karlais López Goyo, Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y Wilfreddy Johan Godoy Villamizar, encargado del transporte.

Lea aquí: Condenan a patrullero de la Policía por homicidio en 2020 de manifestante venezolano en Soacha, Cundinamarca

La investigación documentó diez eventos delictivos entre 2024 y 2025. Las mujeres recorrían zonas turísticas con bebés en brazos y carteles solicitando pañales, leche y artículos de primera necesidad, que luego eran comercializados. Los donantes, nacionales y extranjeros, desconocían que su generosidad alimentaba un negocio ilícito.



Una juez penal avaló preacuerdos con los sindicados y les impuso penas entre 24 y 39 meses de prisión, según el grado de participación de cada involucrado en la explotación de los menores.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion