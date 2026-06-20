Supersalud reduce reclamaciones por medicamentos en 22%

La Superintendencia Nacional de Salud reportó este sábado una reducción cercana al 22% en reclamaciones por fallas en entrega de medicamentos, tras desplegar más de 500 visitas de inspección a dispensarios y gestores farmacéuticos en los 32 departamentos del país, como parte del "Plan 100".



La estrategia ha permitido identificar deficiencias persistentes en procesos de dispensación, imponer medidas cautelares y exigir correctivos inmediatos para garantizar entrega oportuna de tratamientos, corregir riesgos en la atención y prevenir vulneraciones a los derechos de los usuarios.

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"Más de 500 operativos nos han permitido imponer medidas cautelares y exigir correctivos inmediatos para proteger a los pacientes. Nuestra prioridad es que los colombianos reciban sus medicamentos, sus tratamientos y la atención que requieren", afirmó el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero.



La entidad anunció que estará vigilante del cumplimiento de las "órdenes impartidas" que buscan fortalecer la protección de los usuarios del sistema de salud.

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