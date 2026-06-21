Minambiente denuncia amenazas luego de operativo contra la deforestación

El Ministerio de Ambiente informó que funcionarios del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales (Conaldef) sufrieron amenazas de muerte y otros actos de intimidación después de liderar un operativo contra una estructura criminal responsable de la deforestación en el Meta.



La institución informó que el pasado 12 de junio se recibió en el correo institucional del Conaldef un mensaje con contenido intimidatorio y amenazas contra la vida de funcionarios vinculados a este proceso. El texto advertía represalias por adelantar este operativo y exigía cesar cualquier acción institucional



Un día después, el Ministerio identificó hechos que podrían constituir una intervención irregular de comunicaciones y de contrainteligencia en el domicilio de la ministra, Irene Vélez, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades.

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“Estos graves hechos ocurrieron posteriormente al operativo liderado por el Conaldef contra una estructura criminal dedicada al acaparamiento ilegal de tierras y la deforestación en el municipio de Mapiripán (Meta). Dicho operativo permitió avanzar en las investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con esta presunta estructura criminal”, detalló la cartera de Ambiente.



La investigación de las autoridades permitió identificar que la presunta estructura criminal sería responsable de la deforestación de aproximadamente 52.611 hectáreas de bosque natural en el municipio de Mapiripán (Meta) entre 2008 y 2026.



Además, esta estructura también estaría vinculada con la apropiación irregular de 60 baldíos de la Nación, equivalentes a 165.678 hectáreas, mediante mecanismos de fraude y acumulación indebida de tierras.



Ante estos hechos, el Ministerio interpuso las denuncias correspondientes por las intimidaciones y amenazas recibidas ante las autoridades competentes. Además, solicitó el acompañamiento institucional necesario para garantizar la seguridad de los funcionarios involucrados y el esclarecimiento de los hechos.

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