La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundial 2026
12
/deportes
Deportes
Mundial 2026
119247
Mundial 2026
Noruega y Senegal se enfrentan en rudo partido por el pase a la segunda ronda del Mundial
Erling Haaland (#9), comandará el ataque de los vikingos en duelo contra los senegeleses.
Authored by
omarromero
Erling Haaland, comandará el ataque de los vikingos en duelo contra los senegeleses.
La opinión
La Opinión
Lunes, 22 de Junio de 2026

Resumen de Agencias

La selección de Noruega aspira a meterse en dieciseisavos de final del Mundial 2026 en la segunda jornada del Grupo I que le enfrenta este lunes contra Senegal (7:00 p.m.), confiando de nuevo en la pegada de Erling Haaland para hacer el seis puntos de seis.

El delantero del Manchester City quiere disfrutar de su primera Copa del Mundo, la primera de Noruega desde 1998, como uno de los grandes protagonistas. En el debut contra Irak, Haaland llegó a los 57 goles en 51 partidos con su selección, y confirmó, ya en el primer tiempo con un doblete, sus ganas de Mundial.

El artillero vikingo emuló las actuaciones de Leo Messi, Harry Kane o un Kylian Mbappé que fue precisamente verdugo de Senegal en la primera jornada. El Grupo I lo dominan con tres puntos Francia y una Noruega que quiere aprovechar la ocasión de certificar su billete a dieciseisavos, y no dar vida a los africanos.

Los de Stale Solbakken, que cuentan también con la calidad de Martin Odegaard o Alexander Sorloth, no pueden fiarse de una Senegal que causó problemas a los franceses. Los Leones de Teranga no tienen margen de error en su tercera Copa del Mundo consecutiva, con el recuerdo de los cuartos de Corea y Japón 2002.

Le puede interesar: ¿Por qué el árbitro del partido EE.UU. vs. Australia estuvo a nada de ser reemplazado en pleno partido?

Con el infausto recuerdo en cambio de la Copa África, que les fue arrebatada en los despachos tras su abandono en la final contra Marruecos, Senegal está deseosa de una alegría, en forma de tres puntos en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Para ello, sus estrellas tienen que brillar antes de que sea tarde.

El equipo africano tiene también pólvora arriba, aunque perdonaron ante los galos, con Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr y Assane Diao, además de jugadores consagrados como Kalidou Koulibaly, Pape Gueye y Pathe Ciss. Buenas cartas en ambos equipos para que el Mundial se caliente en este Grupo I donde las favoritas tienen la sartén por el mango.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Iván Cepeda Castro, candidato presidencial por el Pacto Histórico y Alianza por la Vida/Foto: Cortesía
Iván Cepeda Castro, candidato presidencial por el Pacto Histórico y Alianza por la Vida/Foto: Cortesía
Iván Cepeda Castro: por un Norte de Santander digno
Orlando Carvajal
Michael Villamil. / Foto: cortesía
Michael Villamil. / Foto: cortesía
Ni siquiera lo dejaron reaccionar: familia de domiciliario asesinado en Cúcuta clama justicia
La Opinión
Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo./Foto: Cortesía
Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo./Foto: Cortesía
Abelardo de la Espriella busca convertir la seguridad en motor de inversión para Norte de Santander
Orlando Carvajal