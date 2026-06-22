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Petro celebra su posible salida de la lista Clinton y genera controversia
El presidente de Gustavo Petro destacó como positivas las declaraciones del senador estadounidense Bernie Moreno.
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crojas
Gustavo Petro
Colprensa
Colprensa
Lunes, 22 de Junio de 2026

 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró las palabras del senador estadounidense Bernie Moreno quien abrió la posibilidad de que el mandatario pueda salir pronto de la lista OFAC, conocida como la lista Clinton.

En diálogo con Noticias Caracol, el senador republicano de origen colombiano calificó como “muy probable” que el gobierno de los Estados Unidos tome esta decisión en las próximas semanas sobre el futuro del presidente en esta lista Clinton

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“Yo creo que es bastante probable que el presidente Petro salga de esa lista OFAC. Creo que el presidente Petro quiere mucho a Colombia y yo creo que va a garantizar que todo salga bien en las próximas cinco, seis semanas”, señaló.

Además, agregó el senador que más allá de la polémica, los mandatarios de ambos países deben luchar para mantener una buena relación entre ambos países porque es “para el futuro”.

Reacción de Petro desde Panamá

Ante estas declaraciones, el mandatario señaló desde Panamá que reconoce las palabras del senador ante una decisión que califica como injusta y con intereses políticos.

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“Reconozco las palabras del senador estadounidense Bernie Moreno por hablar de sacarme de la lista OFAC en la que estoy injustamente. Sé lo que significa eso no solo personal y familiarmente, sino políticamente en estos tiempos”, dijo Petro.

Según el mandatario, esta posibilidad se da porque Estados Unidos ya reconoce que “el progresismo no es arrasable”, porque ahora “pueden es enfrentarse, ya no a guerrilleros insurgentes sino a pueblos de millones de personas y que eso no conviene ni a EE. UU. ni a Latinoamérica ni a América”.

Y agregó que “Es hora de entendernos y de hablar problemas comunes y de Cuba y Venezuela y la democracia en América y la paz y el progreso. Somos humanos y no podemos caer en barbaries”.

Con información de El Universal. 

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