Así quedó el escrutinio general de Norte de Santander en la segunda vuelta presidencial

El escrutinio general de la segunda vuelta presidencial confirmó los resultados registrados durante el preconteo en Norte de Santander, donde los ajustes realizados por las comisiones escrutadoras fueron mínimos.

Tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda sumaron votos tras la revisión de las actas, aunque las variaciones no modificaron la amplia ventaja obtenida por el primero en el departamento y en su capital, Cúcuta.

En Norte de Santander, el preconteo había reportado 602.652 votos para Abelardo de la Espriella y 174.152 para Iván Cepeda. Tras concluir el escrutinio, De la Espriella sumó 322 votos adicionales, alcanzando un total de 602.974 sufragios, mientras que Cepeda agregó 90 votos y llegó a 174.242.

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La misma tendencia se observó en Cúcuta. En la capital nortesantandereana durante el escrutinio general municipal, Cepeda pasó de 76.069 votos a 76.150, tras sumar 81 sufragios durante el escrutinio.

Por su parte, De la Espriella aumentó su votación de 306.506 a 306.914 votos, es decir, 408 más que los reportados inicialmente en el preconteo.

Estos resultados coinciden con lo informado por la Registraduría Nacional, que aseguró que, una vez finalizado el escrutinio de primer nivel en las 2.992 comisiones escrutadoras del país, el preconteo tuvo una coincidencia del 99,997 % con el escrutinio realizado por los jueces de la República, evidenciando que las modificaciones fueron mínimas y no alteraron las tendencias electorales.