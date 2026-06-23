Piden al presidente que se reúna con De La Espriella e inicie empalme

A medida que pasan los días después de la elección de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo, aumentan las voces que le piden al presidente, Gustavo Petro, que se reúna con el candidato ganador para poder iniciar el proceso de empalme.



Exfuncionarios del Gobierno de Iván Duque publicaron en sus redes sociales una foto en la que aparecen los equipos del empalme del entonces mandatario con el, para ese momento, presidente electo, Gustavo Petro.



La foto se tomó justamente un 23 de junio, pero de 2022.

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A pesar de las grandes diferencias entre Duque y Petro, la reunión entre los dos mandatarios se llevó a cabo y hubo un empalme entre ambas administraciones.



Se espera que mañana, una vez se conozca el resultado final de los escrutinios, Petro se pronuncie sobre la posibilidad de que se dé el encuentro con el nuevo mandatario y el inicio del empalme entre los dos.



En un comunicado, De la Espriella aseguró que ya “se estableció la hoja de ruta del proceso de empalme con la administración saliente, con el propósito de garantizar una transición ordenada, responsable y orientada a responder desde el primer día a las necesidades de los colombianos”.

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