Iván Cepeda rechazó las críticas a su equipo y respondió por la derrota ante De la Espriella

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cépeda, derrotado en las elecciones del pasado domingo por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, se pronunció sobre las críticas que se le han hecho a su campaña y que lo habrían llevado a la derrota.



En su mensaje en su cuenta de la red social X, que titulo “Los ‘errores ‘ de la campaña” (errores entre comillas), Cepeda aseguró que cualquier desacierto que se haya cometido es responsabilidad suya y no de los miembros de su equipo.



“En plena discusión sobre los resultados electorales y el escrutinio, el aparato mediático y algunos ‘analistas’ critican los ‘errores’ de la campaña, y se difunden interpretaciones malintencionadas sobre mi equipo de colaboradores, algunos de quienes ya están siendo amenazados”, afirmó.

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Y agregó: “Quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlas a mí; único responsable de eventuales desaciertos. Desde el comienzo lo dejé claro. No iba a transigir con la política fácil de tratos inescrupulosos, marketing de imagen y demagogia barata”.



Manifestó que, para él, no solo son importantes los votos sino la forma como se consiguen.



Calificó las críticas como exámenes superficiales que buscan debilitar las alegaciones que ha hecho su campaña para que se revisen los escrutinios.

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