Gustavo Petro acusó al presidente del Senado de frenar ley de energía nuclear

El presidente de la República, Gustavo Petro, culpó al presidente del Senado, Lidio García, de que no se haya podido sancionar la ley de energía nuclear, aprobada recientemente por el Congreso.



Según Petro, el Gobierno no ha podido encontrar a García para que firme la norma.



"Fuimos hasta sus casa pues están en vacaciones y el 20 de julio ya se instala el nuevo congreso. Logramos tres firmas pero falta la del presidente del senado Lidio García que no ha firmado y no se sabe dónde está", afirmó.



Sugirió que detrás de esta situación puede haber una maniobra política para que el nuevo gobierno sancione la ley, pues García apoyo a Abelardo de la Espriella en las pasadas elecciones.

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Petro aseguró que lo están saboteando, como, según él, ya se hizo con otros proyectos e incluso con sus acusaciones sobre el software de escrutinios.



García ya le respondió a Petro. En un mensaje en su cuenta de la red social X, afirmó que no es un funcionario del Gobierno para dejarse presionar por las urgencias del Ejecutivo.



"El Presidente del Senado no es un funcionario subordinado al Ejecutivo ni está obligado a actuar al ritmo de las urgencias del Gobierno. Si cree que un emplazamiento público en X puede presionar al Congreso, desconoce la autonomía que la Constitución les garantiza a los poderes públicos", dijo.



Además, le recordó al mandatario que durante esta legislatura tuvo que sancionar varias leyes porque el Gobierno dejó vencer los términos para hacerlo y nunca acudió a las redes sociales para reprochárselo, por respeto la separación de poderes.

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