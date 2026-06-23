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Colombia hará parte del ‘Escudo de las Américas’: De La Espriella
El mandatario electo hizo el anuncio al responder un saludo de felicitación del secretario de Guerra, Pete Hegseth.
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valents2121
El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella/Foto cortesía
Colprensa
Colprensa
Martes, 23 de Junio de 2026

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que Colombia hará parte del Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el gobierno de Donald Trump, para coordinar los esfuerzos de los ejércitos y policías de la región contra organizaciones criminales transnacionales.

El anuncio lo hizo De la Espriella al responder un mensaje de felicitación que le escribió el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.

Lea aquí: Uribe deberá rendir indagatoria el 24 de julio por masacres de El Aro y La Granja

“Felicitaciones al presidente electo Abelardo de la Espriella, ‘El Tigre’, en su histórica victoria en Colombia. Invito a la administración entrante a trabajar con el Departamento de Guerra en la Coalición de las Américas contra el Cartel para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países para poner fin a la producción de los narcóticos mortales y erradicar la plaga narcoterrorista de este hemisferio”, manifestó.

De la Espriella le respondió también en su cuenta de la red social x que, a partir del 7 de agosto, hará parte de esta coalición.

“Colombia no será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde. ¡Firme por La Patria!”, escribió.

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