Reacciones y expectativas en Norte de Santander, frente a los resultados presidenciales

El 76 % de los nortesantandereanos votó el pasado domingo por Abelardo de la Espriella. Los más de 600.000 votos depositados por el candidato presidencial posicionaron al departamento como la región de Colombia que más respaldo le brindó a su proyecto político.

Las razones que movilizaron a este porcentaje de la población fueron varias, entre ellas el anhelo de que mejoren la seguridad y la economía. De igual manera, el inconformismo con el Gobierno Petro fue otro factor que influyó en su decisión.

Sin embargo, en Norte de Santander también destacan los más de 174.000 ciudadanos que, motivados por la defensa de los derechos y la continuidad de los programas sociales, votaron por el candidato Iván Cepeda.

Con el fin de conocer la percepción de la comunidad frente a los resultados, La Opinión contactó a diferentes sectores, cuyos representantes manifestaron su posición al respecto y comunicaron sus expectativas y solicitudes para el nuevo presidente de Colombia.

Líderes sociales se pronuncian

Giovanny Rincón, presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Juan Atalaya Primera Etapa, aseguró que recibió los resultados con optimismo. Agregó que del nuevo presidente espera que destine más recursos y ejecute importantes obras en Cúcuta, teniendo en cuenta el apoyo que recibió.

Asimismo, Rincón espera que el mandatario solucione problemas latentes en el país, como el desabastecimiento de medicamentos.

