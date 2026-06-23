Reacciones y expectativas en Norte de Santander, frente a los resultados presidenciales

El 76 % de los nortesantandereanos votó el pasado domingo por Abelardo de la Espriella. Los más de 600.000 votos depositados por el candidato presidencial posicionaron al departamento como la región de Colombia que más respaldo le brindó a su proyecto político.
Las razones que movilizaron a este porcentaje de la población fueron varias, entre ellas el anhelo de que mejoren la seguridad y la economía. De igual manera, el inconformismo con el Gobierno Petro fue otro factor que influyó en su decisión.
Sin embargo, en Norte de Santander también destacan los más de 174.000 ciudadanos que, motivados por la defensa de los derechos y la continuidad de los programas sociales, votaron por el candidato Iván Cepeda.
Con el fin de conocer la percepción de la comunidad frente a los resultados, La Opinión contactó a diferentes sectores, cuyos representantes manifestaron su posición al respecto y comunicaron sus expectativas y solicitudes para el nuevo presidente de Colombia.
Líderes sociales se pronuncian
Giovanny Rincón, presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Juan Atalaya Primera Etapa, aseguró que recibió los resultados con optimismo. Agregó que del nuevo presidente espera que destine más recursos y ejecute importantes obras en Cúcuta, teniendo en cuenta el apoyo que recibió.
Asimismo, Rincón espera que el mandatario solucione problemas latentes en el país, como el desabastecimiento de medicamentos.
Ángel Palencia, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Jerónimo, indicó que está de acuerdo con los resultados, pues De la Espriella se comprometió a ser el presidente de todos los colombianos.
A su parecer, ahora lo más importante es que cumpla con sus promesas y gobierne conforme a la Constitución de 1991. En cuanto a lo que espera del gobierno entrante, dijo que desea que haya más seguridad y apoyo para las comunidades.
En lo mismo coincide Luz Medina Durán, líder social del barrio Cumbres del Norte, quien expresó que entre los decretos que firme el presidente electo debe existir uno que garantice más recursos para las juntas de acción comunal.
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“De esa manera podríamos construir salones comunales, pavimentar calles y crear comedores infantiles sin depender únicamente de las alcaldías. También es necesario que se les brinden más oportunidades a los jóvenes y haya subsidios para las personas vulnerables”, precisó.
Claudia Serrano, presidenta del barrio Colsag, mencionó que quedó gratamente sorprendida con los resultados, pues se mantuvo la misma tendencia de la primera vuelta presidencial.
“Lo que espero ahora es que se mantengan los programas sociales, se respete la separación de poderes y se garantice el orden combatiendo a los grupos armados y las bandas criminales”, sostuvo.
Por su parte, Marlon Moyano, presidente del barrio La Carolina Campestre, expresó que respeta la decisión tomada. Añadió que, más allá de la celebración, el país necesita comenzar una etapa de unión, diálogo y trabajo por las verdaderas necesidades de la gente.
En este sentido, expuso que el presidente electo tiene la responsabilidad de escuchar a todas las regiones, barrios y a quienes trabajan por el progreso de estos.
Igualmente, Moyano recalcó que son necesarias mayores garantías de seguridad para los líderes sociales y periodistas.
Entretanto, Martha Pinzón, presidenta del barrio Aguas Calientes, manifestó que el actual panorama le genera tranquilidad, pues existía el temor de que Colombia pudiera terminar como Venezuela. Según afirmó Pinzón, algunos de los puntos sobre los cuales deberá trabajar el nuevo mandatario son la disminución del desempleo, la regulación de precios y el mejoramiento del servicio de salud.
Organizaciones y academia se suman
Pablo Echavarría, miembro del comité ejecutivo de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), expresó que están a la espera de que finalicen los escrutinios y las autoridades electorales entreguen un resultado definitivo.
La ACEU destacó que, de confirmarse la victoria de Abelardo de la Espriella, el movimiento estudiantil la recibirá con preocupación, pues considera que sus posturas representan una amenaza para la educación pública.
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“Vemos con preocupación la posibilidad de retrocesos en derechos sociales y en los avances que se han logrado para la educación pública. Sin embargo, también creemos que la defensa de los derechos no depende únicamente de quién ocupe la Presidencia. La historia ha demostrado que cuando el movimiento estudiantil, los trabajadores, los campesinos y los sectores populares se organizan, son capaces de defender conquistas sociales e impedir medidas que afecten al pueblo”, puntualizaron.
Por ello, recalcaron que, más allá del resultado final, seguirán organizados y movilizados para defender la educación pública, los derechos laborales, los derechos de los campesinos, las garantías para la juventud y todas aquellas conquistas sociales que benefician a la población.
Leonardo Sánchez, presidente de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort), también comentó que están esperando el escrutinio final. De resultar ganador Abelardo de la Espriella, dijo que espera que trabaje por la unidad nacional.
“Nosotros no descartamos el diálogo social con resultados efectivos. Sí pedimos que se respeten la educación pública, la movilización ciudadana y las instituciones”, declaró.
En materia educativa, Óscar Aldana, rector del colegio Julio Pérez Ferrero, también enfatizó que se hace necesario retornar a lo fundamental, que es prestar un servicio de calidad que brinde oportunidades futuras para los estudiantes.
Sus expectativas frente al presidente electo son, esencialmente, que pase del discurso a los hechos, para garantizar que las instituciones educativas cuenten con todo lo necesario para sembrar futuro y ciudadanía. De acuerdo con sus palabras, esto coincide con la promesa de hacer de Colombia una nación que se destaque en el ámbito internacional.
Adicionalmente, Vanessa Peláez, fundadora del albergue Vanessa Tejiendo Sueños, señaló que, aunque los resultados no eran los que ella esperaba, sí reconoce que son parte de la democracia.
A futuro, Peláez anhela que el gobierno entrante haga las cosas bien y piense en la clase obrera del país. Agregó que las políticas capitalistas y de guerra que se están planteando no favorecerán a Colombia.
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Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, aseguró sentir alegría por los resultados, pues son una demostración del deseo de cambio que tienen los colombianos.
Así pues, mencionó que, aunque los cambios no serán inmediatos, sí tiene esperanza en que los decretos que se firmen mejoren el país y las relaciones exteriores.
Otro aspecto que destacó Mayorga es la promesa de reactivación económica hecha por Abelardo de la Espriella y que, en el caso de Norte de Santander, podría traer grandes beneficios por la cantidad de carbón que tiene el territorio.
A nivel de víctimas, considera importante que los recursos se destinen realmente a ellas y no a los victimarios, y que se cumplan los acuerdos establecidos.
Finalmente, Hugo Rey, presidente de la Federación Comunal de Cúcuta, dijo que está conforme con los resultados y solicitó que haya más claridad sobre el tema del fracking y la propuesta de reducir en un 40 % el tamaño del Estado.
“También es importante recordar que el presidente depende del Congreso para que sus políticas públicas salgan adelante; a su vez, para el progreso general serán necesarios buenos ministros”, concluyó.
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