Conmoción por muerte de cucuteña hallada dentro de una maleta en Bogotá

Como Natalia Villalba Angarita, oriunda de Cúcuta, fue identificada por las autoridades la mujer encontrada al interior de una maleta en la habitación del séptimo piso de un edificio en el sector de Chapinero, al norte de la capital colombiana.

El hallazgo se produjo sobre el mediodía de ayer 22 de junio, cuando personal de limpieza ingresó al inmueble. La víctima tendría entre 36 y 37 años y laboraba como modelo.

Las primeras indagaciones señalaron que la mujer habría ingresado al lugar en compañía de una persona que sería de nacionalidad estadounidense. No obstante, las autoridades se encuentran revisando los registros de alquiler del apartamento entre el 7 y 21 de junio para aportar material a la investigación.

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El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) se apoderó de la situación y adelanta los actos correspondientes para establecer modo y lugar en los que ocurrió este hecho.

Por el momento, el caso se maneja como una posible muerte violenta, mientras buscan a dos ciudadanos extranjeros que tuvieron acceso al lugar durante el periodo en revisión.

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