Con fachadas y escondites, así operaban Los Canábicos en Ocaña

Más de cinco meses de seguimiento a una estructura delincuencial dedicada al microtráfico en Ocaña fueron suficientes para que las autoridades lograran la captura de sus 12 integrantes y el descubrimiento de su modo de operación.

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Durante ese periodo, esta banda criminal habría generado más de 400 millones de pesos mediante la distribución de cerca de 80.000 dosis de droga en este municipio, utilizando establecimientos comerciales como fachada.

La investigación sugiere que, en algunas ocasiones, se habrían aprovechado de locales de venta de productos cárnicos para comercializar estupefacientes sin levantar sospechas. Otra de sus tácticas consistía en utilizar mujeres que ocultaban las dosis en sus partes íntimas para evadir los controles de las autoridades.

Según se pudo establecer, su principal zona de operación era el mercado del centro del municipio, donde expendían drogas incluso a domicilio y también las dejaban ocultas en espacios públicos.

Tras culminar la investigación, la Policía de Norte de Santander realizó un operativo que permitió la desarticulación de la banda, la captura de 12 personas, la incautación de tres motocicletas, más de un millón de pesos en efectivo y 44 gramos de base de coca.

Todos los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización por el delito de tráfico y porte de estupefacientes.

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