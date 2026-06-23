¿Homicidio o accidente? En medio de una discusión por un accidente de tránsito cayó a un caño en Cúcuta

La muerte de Juan Carlos Bautista Martínez, ocurrida la noche del domingo, 21 de junio, en el Anillo Vial Occidental, quedó rodeada de interrogantes. Lo que comenzó como un accidente de tránsito terminó en una tragedia que hoy es materia de investigación.

La víctima falleció tras caer de cabeza a un caño desde una altura aproximada de siete metros. Aunque inicialmente surgieron versiones que apuntaban a un posible acto de intolerancia y a un presunto empujón al vacío, el hombre señalado como responsable se presentó voluntariamente ante las autoridades para dar su versión de los hechos.

Mientras algunos lo señalaban como el causante de la tragedia, él acudió por cuenta propia a la Policía y aseguró que nunca empujó a Juan Carlos, conocido entre familiares y amigos como Juanca.

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El accidente

Todo comenzó con un accidente de tránsito ocurrido en un tramo oscuro del Anillo Vial Occidental, cerca de la entrada a la urbanización Pleno Sol.

Según testigos, el siniestro involucró dos motocicletas. Una Suzuki GN y una Yamaha XTZ. En la primera se movilizaba Juan Carlos junto a varios menores de edad, mientras que en la segunda viajaba una mujer acompañada de dos niñas. De acuerdo con las versiones conocidas, ninguno portaba casco de seguridad.

Por causas que aún son materia de investigación, las motocicletas colisionaron y todos sus ocupantes cayeron al pavimento. Aunque varias personas resultaron lesionadas, en ese momento no se registraron víctimas fatales.

Tras el accidente, familiares de los involucrados llegaron rápidamente al lugar. Fue entonces, en una vía sin alumbrado público ni cámaras de seguridad, cuando comenzaron los señalamientos y las discusiones entre algunas de las personas presentes.

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La muerte

Mientras algunos intentaban auxiliar a los lesionados, Juan Carlos se vio involucrado en una discusión, al parecer con familiares de la mujer que viajaba en la otra motocicleta. En medio de esa situación, cayó a un caño ubicado a un costado de la carretera.

La caída fue de más de siete metros antes de impactar contra rocas y escombros. Varias personas descendieron hasta el lugar, sacaron el cuerpo del agua y, utilizando una cuerda, lograron subirlo nuevamente hasta la vía.

Uno de los participantes en el rescate relató que, para ese momento, la víctima ya no presentaba signos vitales debido al fuerte golpe en la cabeza.

Una ambulancia que había llegado para atender a los menores lesionados también intervino en la emergencia. Posteriormente, los involucrados fueron trasladados al Policlínico de Atalaya, donde los médicos confirmaron el fallecimiento.

Tras conocerse la muerte, la Policía hizo presencia en el lugar y recopiló las primeras versiones. Aunque algunos testigos acusaron a un hombre de haber empujado a la víctima, este negó los señalamientos ante los uniformados.

Ahora serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer si se trató de un accidente o de un hecho provocado. La investigación podría verse dificultada por la falta de cámaras de seguridad en la zona.

De Juan Carlos se conoció que residía en el barrio Antonia Santos y era ampliamente reconocido por dedicarse a la venta de pollo frito frente a la iglesia principal del sector, en la calle 18 con avenida 52. Familiares y vecinos lo recuerdan como una persona trabajadora, respetuosa y dedicada a su familia, dejando a un niño huérfano.

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