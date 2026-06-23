Ante RD Congo, Colombia intentará sellar su clasificación y mantener el liderato

Un dificilísimo reto tendrá hoy la Selección Colombia en la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. El elenco nacional, líder del Grupo K, chocará contra la defensiva y ordenada República Democrática del Congo, que sorprendentemente igualó 1-1 con Portugal, en el estreno.

En el estadio de Guadalajara, a partir de las 9:00 p.m., los cafeteros buscarán su segunda victoria en el certamen luego de superar 3-1 a Uzbekistán, en Ciudad de México, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

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El triunfo es casi una obligación para el equipo de Néstor Lorenzo en sus aspiraciones por quedarse con el primer lugar de la tabla, que lo haría enfrentarse con uno de los mejores terceros. Este duelo cerrará la jornada, puesto que portugueses y uzbekos jugarán a las 12 del mediodía en Houston.

RD Congo, un equipo de transiciones

En su debut, Colombia tuvo un resultado positivo, pero no convincente por su juego. Si bien dominó el balón y se posicionó en campo rival en gran parte del partido, le costó terminar las jugadas y vivió unos últimos minutos replegado y contando con la suerte de las limitaciones ofensivas de su rival.

El estratega mantuvo su base titular teniendo como única novedad el ingreso de Gustavo Puerta por Richard Ríos. Después del triunfo, Lorenzo aseguró que cambiaría la estrategia ante RD Congo, un rival al que “hay que evitarle las transiciones y los contragolpes”.