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Ante RD Congo, Colombia intentará sellar su clasificación y mantener el liderato
Colombia y RD Congo chocarán en Gudalajara, a partir de las 9:00 p.m.
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gcontreras
Daniel Muñoz y Luis Díaz, Selección Colombia.
La opinión
La Opinión
Martes, 23 de Junio de 2026

Un dificilísimo reto tendrá hoy la Selección Colombia en la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. El elenco nacional, líder del Grupo K, chocará contra la defensiva y ordenada República Democrática del Congo, que sorprendentemente igualó 1-1 con Portugal, en el estreno.

En el estadio de Guadalajara, a partir de las 9:00 p.m., los cafeteros buscarán su segunda victoria en el certamen luego de superar 3-1 a Uzbekistán, en Ciudad de México, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

Lea aquí: Inglaterra y Ghana se juegan tres puntos por el pase directo a la segunda ronda

El triunfo es casi una obligación para el equipo de Néstor Lorenzo en sus aspiraciones por quedarse con el primer lugar de la tabla, que lo haría enfrentarse con uno de los mejores terceros. Este duelo cerrará la jornada, puesto que portugueses y uzbekos jugarán a las 12 del mediodía en Houston.

RD Congo, un equipo de transiciones

En su debut, Colombia tuvo un resultado positivo, pero no convincente por su juego. Si bien dominó el balón y se posicionó en campo rival en gran parte del partido, le costó terminar las jugadas y vivió unos últimos minutos replegado y contando con la suerte de las limitaciones ofensivas de su rival.

El estratega mantuvo su base titular teniendo como única novedad el ingreso de Gustavo Puerta por Richard Ríos. Después del triunfo, Lorenzo aseguró que cambiaría la estrategia ante RD Congo, un rival al que “hay que evitarle las transiciones y los contragolpes”.

RD del Congo en su debut mundialista sorprendió a la favorita Portugal.

El argentino señaló que esperan a un rival jugando con 5-3-2, teniendo en el frente a “dos delanteros importantes”. Los jugadores de los que hace referencia el técnico son Yoane Wissa (Newcastle) y  Cédric Bakambu (Real Betis).

Son jugadores que compiten en la élite europea, por eso son un equipo muy fuerte”, reconoció Lorenzo.

Y es que, además de sus atacantes, en la nómina congoleña destaca el lateral derecho Aaron Wan Bissaka, jugador con pasado en el Manchester United; en el medio los volantes Edo Kayembe (Watford) y Noah Sadiki (Southampton); y a los defensores Chancel Mbemba (Lille) y Arthur Masuaku (Lens).

Una nómina versátil

Por nómina, la Tricolor parte como favorita a llevarse la victoria teniendo como guía al extremo Luis Díaz (Bayern Múnich), autor de un gol y dador de una asistencia en el estreno. Pese a jugar a la banda, ha interiorizado mucho reluciendo su versatilidad.

“No importa donde inicie o se le vea, si se siente cómodo en la raya, está terminando muchas jugadas por dentro. Nos da versatilidad al llegar de diferentes sectores. Es un delantero completo”, destacó el seleccionador nacional.

 

Colombia vs Uzbekistán. Lucho Díaz 17-06-26. Foto: Colprensa/El Colombiano.

Ante el bloque bajo del rival, se espera un gran protagonismo de los volantes James Rodríguez y Jhon Arias, quienes tendrán la tarea de romper líneas.

El orden defensivo será crucial tanto por parte de los laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica –quien afrontará un durísimo duelo ante Wan Bissaka- y de los centrales Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí. En el arco se demandará un correcto trabajo de Camilo Vargas, errático en su debut mundialista.

“Vamos escalón por escalón. Jugaremos cada partido como si fuera una final”, sentenció Néstor Lorenzo.

En sus dos últimas presentaciones en la Copa del Mundo, Colombia venció 2-1 a Costa de Marfil (Brasil 2014) y 1-0 a Senegal (Rusia 2018). 

GRUPO K

1. Colombia 3 pts (+2). 

2. Portugal 1 pt.

3. RD Congo 1 pt.

4. Uzbekistán 0 pts (-1).

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