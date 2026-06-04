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Miroslav Klose felicita a Lio Messi por el récord: Me alegro que haya sido él
El exdelantero de la selección se consideró un gran admirador de Messi, para él, el mejor jugador de todos los tiempos.
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omarromero
El exdelantero de la selección se consideró un gran admirador de Messi, para él, el mejor jugador de todos los tiempos.
Colprensa
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Lunes, 22 de Junio de 2026

Madrid (Europa Press)

El exdelantero alemán Miroslav Klose felicitó este lunes al argentino Leo Messi por superarle en la tabla histórica de máximos goleadores en la Copa del Mundo tras su doblete ante Austria en la segunda jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El récord de Klose de 16 goles se mantenía desde 2014, pero el de Rosario lo igualó con un triplete en el estreno de la Albiceleste contra Argelia la semana pasada y luego lo superó hasta los 18 con un doblete contra Austria, donde demás falló un penalti.

¡Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Enhorabuena, campeón!", declaró Klose al diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'. "Me parece perfectamente bien, el récord se iba a batir en algún momento de todos modos, y me alegro de que sea Messi quien lo haya hecho. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido", confesó.

Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido”, confesó.

Y gregó que “cuando marqué mis goles en la Copa del Mundo, nunca imaginé que llegaría un día en que alguien no solo rompería el récord, sino que redefiniría por completo lo que significa marcar a este nivel. Dieciocho goles… eso es algo verdaderamente extraordinario”.

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Del mismo el exgoleador de Alemania reflexionó, “Siempre creí que los récords están hechos para ser rotos, pero algunos récords parecen pertenecer a una era diferente del fútbol.

Lo que Lionel Messi ha hecho es tomar ese récord y elevarlo a algo muy por encima de lo que cualquiera esperaba.

Lo que más destaca para mí no es solo que lo rompió, sino cómo lo rompió. La consistencia, el momento oportuno, los instantes de presión… esto no es acumulación, es dominio en el escenario más grande del fútbol mundial.”

Klose marcó sus 16 goles a lo largo de cuatro Mundiales, mientras que Messi disputa su sexto torneo y se quedó sin marcar en la edición de 2010. Con sus dos goles ante Austria, ha marcado en seis partidos consecutivos de Mundial, entre 2022 y esta edición.

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