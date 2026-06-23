La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
Gimnasia artística de Norte de Santander hizo brillar a Colombia en el Panamericano de Río
Los cucuteños Ángel Barajas, Camilo Vera, Jorman Álvarez y Yan Zabala compitieron por Colombia en Rio de Janeiro.
Authored by
gcontreras
Ángel Barajas y Camilo Vera, Panamericano de gimnasia artística 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 23 de Junio de 2026

El magnífico y brillante trabajo de la gimnasia artística de Norte de Santander sigue dándole glorias al deporte de Colombia. En los recientes días, en Río de Janeiro (Brasil), el país sobresalió en el Campeonato Panamericano de esta disciplina con los deportistas rojinegros Ángel Barajas, Camilo Vera, Yan Dairon Zabala y Jorman Álvarez.

Acompañados también por el antioqueño Thomas Mejía, los gimnastas llevaron a Colombia a diferentes podios, tal como se había planificado por parte de los entrenadores Jairo Ruiz Casas, Jossimar Calvo y Jhonny Muñoz.

La cosecha estuvo marcada por una plata por equipos, un oro y una plata en la general individual y cuatro preseas (dos oros, una plata y un bronce) en las finales por aparatos.

Al Mundial de Rotterdam

La misión de clasificar al equipo completo al Campeonato Mundial de gimnasia artística de Rotterdam (Países Bajos), a disputarse el próximo octubre, fue cumplida con una medalla histórica.

Jairo Ruiz, con júbilo, explicó que nunca antes se había alcanzado este logro que posiciona al país dentro de los mejores cinco equipos del mundo y lo acerca al gran objetivo de clasificarlo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Gimnasia

En la prueba por equipos, los colombianos culminaron segundos con un puntaje de 241.594 superando a Estados Unidos (235.961) mientras que el oro se lo llevó Canadá (243.026).

La puntuación registrada por los cafeteros fue dada por un ponderado de barra fija (41.732), barras paralelas (41.099), salto (40.632), anillas (39.799), arzones (38.666) y salto (39.666).

Reyes en la general individual

Para seguir imponiéndose en los diferentes podios, Camilo Vera y Ángel Barajas se adueñaron del oro y de la plata en la general individual.

Vera, quien el año pasado logró cuatro medallas en el Mundial juvenil y este se estrenó en el circuito de Copas Mundo, fue el campeón con un puntaje de 81.265 producto de 14.200 en barra fija, 14.033 en salto, 13.366 en barras paralelas, 13.433 en anillas, 13.233 en suelo y 13.000 en arzones.

Camilo Vera, Jossimar Calvo y Jhonny Muñoz.

“Primero, darle la gloria y la honra a Dios. Me había prometido esto y se ha cumplido. Ha sido una competencia bastante dura, con competidores de alto nivel y bueno lo importante es que las rutinas salieron completas, salimos adelante pese a las fallas y ha sido un trabajo muy fuerte con disciplina, trabajando de lunes a domingo. Toda esa dedicación y esa disciplina nos han hecho llegar a estos lugares y seguiremos trabajando y enfocados para lo que viene”, aseguró el campeón.

Barajas, por su parte, culminó en la segunda posición con una marca de 80.765, con 14.100 en paralelas 13.800 en salto, 13.533 en suelo, 13.266 en anillas, 13.266 en arzones y 12.800 en barra fija.

Los cucuteños fueron los mejores ante 23 gimnastas que se presentaron venciendo a rivales de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Jamaica, México, Cuba, Guatemala, Puerto Rico, Argentina, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela.

 

Podios en aparatos

En las finales por aparatos, Vera –quien superó una lesión lumbar que sufrió en Egipto en abril- se colgó el oro en salto; y Barajas -medallista olímpico en París 2024-  se adjudicó un oro en fija, plata en suelo y bronce en arzones.

Camilo Vera

 En salto, Camilo, de 19 años, fue el mejor a nivel panamericano con una marca de 13.833 venciendo en el podio al chileno Josué Armijo (13.583) y al puertorriqueño José López (13.400).

Ángel, que este año ganó siete medallas en el circuito de Copa Mundo y campeón de la tabla de barras paralelas, fue el primero en fija con una impresionante marca de 15.233 por encima de los brasileros Diego Soares (14.133) y Arthur Nory (14.033).

“Impresionante. Es la rutina con dificultad más alta del mundo (6.7) y completa como la realizó… es una nota final muy alta”, reaccionó el formador Ruiz Casas.

Ángel Barajas

 

De igual modo se llevó la plata en suelo (13.900) solo superado por el guatemalteco Jorge Vega (14.166), mientras que el bronce fue para el brasilero Vitaly Guimaraes (13.700).

Barajas también fue tercero en arzones con un puntaje de 13.800 compartiendo el podio con el campeón estadounidense Patrick Hoopes (14.566) y el canadiense Jordan Caroll (14.500).

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Diego Fernando Mora, gerente de la EIS, y Fabio Ernesto Araque, gerente Veolia Aguas de Norte de Santander./Foto: Cortesía
Diego Fernando Mora, gerente de la EIS, y Fabio Ernesto Araque, gerente Veolia Aguas de Norte de Santander./Foto: Cortesía
EIS asegura que prórroga con Veolia evita riesgos económicos y garantiza recursos para cumplir obligaciones
Orlando Carvajal
Los Canábicos Ocaña
Los Canábicos Ocaña
Con fachadas y escondites, así operaban Los Canábicos en Ocaña
La Opinión
Cúcuta, décima ciudad en progreso social
Cúcuta, décima ciudad en progreso social
Reacciones y expectativas en Norte de Santander, frente a los resultados presidenciales
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla