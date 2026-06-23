Gimnasia artística de Norte de Santander hizo brillar a Colombia en el Panamericano de Río

“Primero, darle la gloria y la honra a Dios. Me había prometido esto y se ha cumplido. Ha sido una competencia bastante dura, con competidores de alto nivel y bueno lo importante es que las rutinas salieron completas, salimos adelante pese a las fallas y ha sido un trabajo muy fuerte con disciplina, trabajando de lunes a domingo. Toda esa dedicación y esa disciplina nos han hecho llegar a estos lugares y seguiremos trabajando y enfocados para lo que viene”, aseguró el campeón.
Barajas, por su parte, culminó en la segunda posición con una marca de 80.765, con 14.100 en paralelas 13.800 en salto, 13.533 en suelo, 13.266 en anillas, 13.266 en arzones y 12.800 en barra fija.
Los cucuteños fueron los mejores ante 23 gimnastas que se presentaron venciendo a rivales de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Jamaica, México, Cuba, Guatemala, Puerto Rico, Argentina, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Podios en aparatos
En las finales por aparatos, Vera –quien superó una lesión lumbar que sufrió en Egipto en abril- se colgó el oro en salto; y Barajas -medallista olímpico en París 2024- se adjudicó un oro en fija, plata en suelo y bronce en arzones.