Gimnasia artística de Norte de Santander hizo brillar a Colombia en el Panamericano de Río

El magnífico y brillante trabajo de la gimnasia artística de Norte de Santander sigue dándole glorias al deporte de Colombia. En los recientes días, en Río de Janeiro (Brasil), el país sobresalió en el Campeonato Panamericano de esta disciplina con los deportistas rojinegros Ángel Barajas, Camilo Vera, Yan Dairon Zabala y Jorman Álvarez.

Acompañados también por el antioqueño Thomas Mejía, los gimnastas llevaron a Colombia a diferentes podios, tal como se había planificado por parte de los entrenadores Jairo Ruiz Casas, Jossimar Calvo y Jhonny Muñoz.

La cosecha estuvo marcada por una plata por equipos, un oro y una plata en la general individual y cuatro preseas (dos oros, una plata y un bronce) en las finales por aparatos.

Al Mundial de Rotterdam

La misión de clasificar al equipo completo al Campeonato Mundial de gimnasia artística de Rotterdam (Países Bajos), a disputarse el próximo octubre, fue cumplida con una medalla histórica.

Jairo Ruiz, con júbilo, explicó que nunca antes se había alcanzado este logro que posiciona al país dentro de los mejores cinco equipos del mundo y lo acerca al gran objetivo de clasificarlo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.