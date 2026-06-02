Inglaterra y Ghana se juegan tres puntos por el pase directo a la segunda ronda

Resumen de Agencias

La selección de Inglaterra, liderada por el delantero Harry Kane, se enfrentará este martes a Ghana (3:00 p.m.), en Boston, por la segunda jornada del Mundial 2026. El encuentro podría definir tanto el liderato del Grupo L como la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final.

Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo. El único antecedente se remonta a un partido amistoso disputado en 2011, que terminó igualado 1-1.

En el Gillette Stadium, la subcampeona de Europa afrontará una prueba clave frente a las ‘Estrellas Negras’ con la intención de asegurar su pase a la siguiente ronda como líder del grupo, luego de vencer 4-2 a Croacia en su debut. En ese compromiso brillaron sus principales figuras: Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford.

El delantero del Bayern de Múnich llega en gran momento tras firmar un doblete en el encuentro anterior. Anotó el primero de penalti y el segundo al rematar un tiro de esquina, dejando sin opciones al guardameta croata.

Pese al poder ofensivo del equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel, los ‘Tres Leones’ dejaron algunas dudas en defensa tras recibir dos goles en su estreno mundialista.

De hecho, después del tanto de Jude Bellingham que puso el marcador 3-2, los ingleses pasaron momentos de incertidumbre hasta que Marcus Rashford anotó el gol de la tranquilidad en el minuto 85 para sellar el 4-2 definitivo.

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Por su parte, Ghana, ubicada en el puesto 65 del ranking FIFA, derrotó por la mínima diferencia (1-0) a Panamá en Toronto (Canadá). El centrocampista Caleb Yirenkyi marcó en el tiempo de descuento (90+5) y desató la celebración de los aficionados africanos presentes en el estadio.

Carlos Queiroz, exentrenador del Real Madrid durante la temporada 2003-2004, intentará prolongar la aventura de Ghana en su quinta participación mundialista bajo su dirección.

Las ‘Estrellas Negras’ confían en el técnico portugués para igualar la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo: los cuartos de final de Sudáfrica 2010, cuando fueron eliminadas por Uruguay en la tanda de penaltis.

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