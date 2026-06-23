La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Registraduría anunció que el 99,99 % de preconteo coincidió con el escrutinio de la segunda vuelta presidencial
La entidad reveló la labor fue realizada por cerca de 9.000 jueces y notarios.
Authored by
cesarmuñoz
ELECCIONES 2026
Colprensa
Colprensa
Martes, 23 de Junio de 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó este martes  que el preconteo de votos tuvo unos “eficientes niveles de acierto”, por lo cual en un 99,997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces. En ese sentido, la entidad dijo que eso “garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”.

Lea aquí: Asesor de Abelardo de la Espriella desata choque con el Centro Democrático tras hablar de Uribe

 

El presidente del CNE insistió en decir que las reclamaciones “tuvieron que presentarse ahí ante los jueces de la República, ante notarios, muchas de ellos fueron resueltas o se están resolviendo ahí. Las que no fueron resueltas y persisten en la reclamación en la departamental y no se pudo solucionar ahí llegará acá al Consejo Nacional Electoral. Todas las solicitudes que presenten los colombianos, todas las solicitudes, serán y tendrán que ser absueltas”.

Frente a una publicación del presidente Gustavo Petro en la cual mostró una gráfica de como, según él, se manipularon los algoritmos, Quiroz manifestó: “en este proceso no he hablado absolutamente de ningún software ni de ninguna auditoria de software. Aquí lo que están hablando son de personas de carne y hueso desde el inicio del proceso hasta la culminación del proceso”.

Tomado de El Colombiano y Colprensa.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Recomendados para ti
Temas del Día
Diego Fernando Mora, gerente de la EIS, y Fabio Ernesto Araque, gerente Veolia Aguas de Norte de Santander./Foto: Cortesía
Diego Fernando Mora, gerente de la EIS, y Fabio Ernesto Araque, gerente Veolia Aguas de Norte de Santander./Foto: Cortesía
EIS asegura que prórroga con Veolia evita riesgos económicos y garantiza recursos para cumplir obligaciones
Orlando Carvajal
Los Canábicos Ocaña
Los Canábicos Ocaña
Con fachadas y escondites, así operaban Los Canábicos en Ocaña
La Opinión
Cúcuta, décima ciudad en progreso social
Cúcuta, décima ciudad en progreso social
Reacciones y expectativas en Norte de Santander, frente a los resultados presidenciales
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla