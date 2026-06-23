Registraduría anunció que el 99,99 % de preconteo coincidió con el escrutinio de la segunda vuelta presidencial

La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó este martes que el preconteo de votos tuvo unos “eficientes niveles de acierto”, por lo cual en un 99,997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces. En ese sentido, la entidad dijo que eso “garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”.

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El presidente del CNE insistió en decir que las reclamaciones “tuvieron que presentarse ahí ante los jueces de la República, ante notarios, muchas de ellos fueron resueltas o se están resolviendo ahí. Las que no fueron resueltas y persisten en la reclamación en la departamental y no se pudo solucionar ahí llegará acá al Consejo Nacional Electoral. Todas las solicitudes que presenten los colombianos, todas las solicitudes, serán y tendrán que ser absueltas”.



Frente a una publicación del presidente Gustavo Petro en la cual mostró una gráfica de como, según él, se manipularon los algoritmos, Quiroz manifestó: “en este proceso no he hablado absolutamente de ningún software ni de ninguna auditoria de software. Aquí lo que están hablando son de personas de carne y hueso desde el inicio del proceso hasta la culminación del proceso”.