Minsalud implementa nuevo modelo de atención para personas privadas de la libertad

El Ministerio de Salud anunció hoy la implementación de un nuevo Modelo de Atención en Salud para las Personas Privadas de la Libertad (PPL).



La cartera sanitaria informó que esta medida tiene por objetivo fortalecer la garantía del derecho fundamental a la salud de esta población mediante una atención integral, continua y de calidad, basada en la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS).

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Entre los principales lineamientos de la nueva normativa se encuentra la incorporación de enfoques que responden a las características y necesidades específicas de las personas privadas de la libertad y de los menores de tres años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión del orden nacional.



La estructura del nuevo modelo tiene como eje transversal la incorporación de estrategias para fortalecer la gobernabilidad y gobernanza del talento humano en salud.

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La resolución establece una oferta diferencial de servicios intramurales mediante la clasificación de los establecimientos de reclusión en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria (UAP), definidas según la capacidad poblacional, el perfil de seguridad, las características jurídicas y las condiciones de accesibilidad geográfica de cada establecimiento.



El Ministerio aseguró que esta medida permitirá una asignación más eficiente y equitativa de los recursos asistenciales.



“La expedición de esta resolución constituye un avance significativo en la política pública de salud penitenciaria y carcelaria del país, al consolidar por primera vez desde 2015 un modelo estructurado, integral y diferencial que responde tanto a los mandatos legales vigentes como a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-494 de 2023 y el Auto 1677 de 2025”, concluyó el Ministerio de Salud.

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