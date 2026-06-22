Ofrecen $50 millones de recompensa por responsables del asesinato de lideresa social en Antioquia

La indignación por la muerte de Mónica Eugenia Sánchez Román, de 54 años, el pasado fin de semana en el municipio de Santa Bárbara, Suroeste antioqueño, llevó a las autoridades a ofrecer recompensa por los responsables de este crimen.

Desde la Gobernación de Antioquia anunciaron que entregarán 50 millones de pesos por quienes suministren información sobre quienes perpetraron este crimen en la tarde del pasado viernes en el barrio Los Almendros, de esta localidad ubicada a 52 kilómetros de Medellín (1 hora y 30 minutos por carretera).

“La Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables de este crimen. Invito a los ciudadanos a suministrar cualquier información que ayude a esclarecer los hechos”, indicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Su asesinato se produjo en la tarde del pasado viernes, luego de que una persona le propinara un impacto de arma de fuego en la cabeza dentro de su vivienda y luego escapara. Hasta el momento, las autoridades no tienen del todo claras las causas de este crimen.

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La muerte de Sánchez Román, conocida en este municipio como la “Concejala 14” por su labor social y si participación activa dentro de este municipio, consternó a toda la población, que destacó su trabajo durante sus años como lideresa social.

Mediante un comunicado de prensa, la Alcaldía de Santa Bárbara se pronunció sobre el fallecimiento de esta lideresa, expresando que “Mónica dedicó gran parte de su vida al servicio de la comunidad, al liderazgo social y a la defensa de causas ambientales que contribuyeron al bienestar y desarrollo de nuestro municipio”.

La “Concejala 14” fue presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio donde fue asesinada hasta el 2019, pero luego de salir de la misma continuó impulsando iniciativas comunitarias relacionadas con la protección ambiental y los procesos sociales.

De acuerdo con la Policía Nacional, este año han sido asesinadas 58 mujeres en Antioquia, nueve casos más que el año pasado. De las víctimas, 55 eran adultas y las tres restantes eran jóvenes de entre los 14 y los 17 años.

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