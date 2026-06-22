Petro cuestionó los resultados electorales en más de 20 mensajes durante la madrugada

La reacción del presidente Gustavo Petro a los resultados de la segunda vuelta presidencial quedó consignada en al menos 20 mensajes publicados en su cuenta oficial tras el cierre de las urnas y durante toda la madrugada. En ellos, aunque no reconoce los resultados, expone diversas razones para explicar la derrota de la izquierda.

Horas después de finalizada la jornada electoral, el mandatario continuó cuestionando los resultados que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, señalando a los votantes de Bogotá, a los colombianos en el exterior, al registrador nacional e incluso denunciando un supuesto fraude.

Sus mensajes comenzaron exaltando la participación masiva en las urnas y haciendo un llamado a la "unidad popular". Sin embargo, a medida que se consolidaban los resultados favorables a De la Espriella, el tono de sus publicaciones cambió y se centró en advertencias sobre lo que calificó como una amenaza del fascismo.

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Petro insistió en que no se podía declarar un nuevo presidente porque, según él, el software electoral es vulnerable y habría sido alterado. Además, hizo un llamado a impugnar los resultados y a realizar un escrutinio total de las mesas, con un nuevo conteo de votos y una revisión de las presuntas vulneraciones al sistema electoral.

Durante la noche también cuestionó que no se permitiera el ingreso de abogados a los escrutinios en Corferias y Plaza Mayor de Medellín. En sus publicaciones señaló a la Policía, al alcalde Federico Gutiérrez y a los jueces, aunque reiteró en varias ocasiones que respeta las decisiones judiciales.

Posteriormente dirigió sus críticas a los colombianos en el exterior, quienes le dieron una ventaja de 177.000 votos a De la Espriella. Incluso anunció que buscará impugnar esas mesas al considerar que se trata de una ciudadanía "más manipulable".

"Los colombianos que aún están tranquilos en EE. UU., pese a la amenaza de quitarles la residencia, han votado por la ultraderecha porque, aun votando demócrata en Estados Unidos desde hace tiempo, prefieren las salidas más derechistas y violentas en Colombia", escribió.

Para el mandatario, Cepeda habría ganado en el territorio nacional, por lo que considera que existe una "situación política inestable" y posibles irregularidades en aspectos como la designación de jurados en el exterior. En ese sentido, pidió verificar si estos eran residentes de los países donde ejercieron su función o si fueron trasladados desde Colombia.

Asimismo, cuestionó que varios mandatarios internacionales felicitaran a De la Espriella como nuevo presidente antes de concluir el escrutinio, acusándolos de "insultar nuestras leyes y nuestro pueblo".

Petro también sostuvo que las victorias de la derecha en Colombia y Perú solo se explican por una supuesta intervención de Estados Unidos y del gobierno de Benjamin Netanyahu, y afirmó que ello podría generar más violencia.

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En otro de sus mensajes aseguró que no fue Antioquia sino Bogotá la que terminó inclinando la balanza a favor de De la Espriella, al reducir la ventaja que, según él, mantenía el progresismo.

"Eso ya ha sido analizado y se llama tirar la escalera por donde se ascendió, para que no asciendan otros", afirmó al cuestionar el comportamiento electoral de sectores de clase media de la capital.

También dirigió críticas al registrador nacional, a quien acusó de haber permitido la eliminación de dos algoritmos de seguridad conocidos como "estampilla de tiempo" y "candado Hash".

En otra publicación lo responsabilizó de causar "una gran herida en lo profundo del corazón de Colombia y un daño que la historia no borrará", al insistir en supuestas irregularidades en el proceso electoral y asegurar que varios formularios E-14 habrían sido modificados después de ser cargados al sistema.

Finalmente, afirmó que el censo electoral habría sido alterado y denunció presuntas inscripciones irregulares de cédulas mediante formularios E-3.

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