CENS explicó por qué aún no conectan la energía al Colegio-Universidad de El Tarra

La empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), del Grupo EPM, explicó las razones por las cuales aún no ha sido posible conectar el servicio de energía al Complejo Educativo de El Tarra, conocido como Colegio-Universidad, una obra inaugurada por el presidente Gustavo Petro el pasado 3 de diciembre de 2025 y que sigue sin entrar plenamente en funcionamiento.

A través de un comunicado, la compañía señaló que la conexión eléctrica continúa pendiente debido a que la firma responsable del proyecto aún adelanta ajustes técnicos necesarios para cumplir con los requisitos normativos y de seguridad exigidos para la energización de la infraestructura.

Según CENS, durante una visita de recibo técnico realizada en mayo de este año se identificaron diferencias entre las instalaciones eléctricas construidas y el diseño que había sido entregado por el proyectista en octubre de 2025.

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Posteriormente, el 10 de junio, la firma encargada presentó una actualización del diseño eléctrico con el fin de corregir las inconsistencias encontradas. Sin embargo, la empresa indicó que las modificaciones son significativas y todavía deben atenderse observaciones relacionadas con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Código de Medida.

"CENS recuerda que el cumplimiento de los requisitos establecidos en el RETIE es fundamental para garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas y de las personas que harán uso de ellas", señaló la compañía.

La empresa agregó que la conexión del servicio solo podrá realizarse una vez se acrediten y validen integralmente las condiciones técnicas y normativas requeridas.

Una obra en medio de la controversia

El pronunciamiento de CENS se conoce en medio de la polémica que se ha generado en los últimos meses por la entrega del complejo educativo sin servicios públicos operativos.

Mientras la administración municipal de El Tarra sostiene que el Gobierno nacional conocía que la obra aún no estaba completamente terminada cuando fue inaugurada, desde el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) han señalado que parte de los retrasos obedecieron a trámites y decisiones relacionadas con los prestadores de servicios públicos.

Pese a las diferencias sobre las responsabilidades, tanto las autoridades locales como nacionales han coincidido en que los trabajos para garantizar los servicios de acueducto, alcantarillado y energía se encuentran avanzados.

De hecho, el alcalde de El Tarra, Eyder Robles, informó recientemente que ya fue entregada la línea de acueducto que abastecerá el complejo institucional donde funcionarán las aulas modulares y que la infraestructura hidráulica requerida para el proyecto ya se encuentra lista.

La construcción de esta línea de conducción fue uno de los compromisos asumidos por la administración municipal dentro de las mesas técnicas realizadas para solucionar los problemas de servicios públicos que surgieron durante la ejecución del proyecto.

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Llamado del Gobierno nacional

El ministro de Educación, Daniel Rojas, ha manifestado que el Gobierno nacional busca garantizar que las entidades competentes aceleren los procesos necesarios para habilitar plenamente la infraestructura educativa.

El Colegio-Universidad de El Tarra forma parte del proyecto de la Universidad del Catatumbo, una de las principales apuestas del Gobierno nacional para ampliar el acceso a la educación superior en esta región del departamento.