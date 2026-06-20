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Las principales vías de Cúcuta serán señalizadas la próxima semana
Los puntos en los que se realizarán estos trabajos son la avenida Camilo Daza, la avenida Gran Colombia y la avenida Diagonal Santander, entre otros.
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Diagonal Santander, donde existe un proyecto aprobado para ejecutar con plata de valorización./Foto Juan Pablo Cohen/La Opinión
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Sábado, 20 de Junio de 2026

La próxima semana iniciará en Cúcuta un plan de señalización en las principales vías de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad municipal, se proyecta intervenir alrededor de 20 kilómetros con el objetivo de disminuir la siniestralidad vial y mejorar el entorno urbano.

Joan Botello, jefe de la dependencia, explicó que los trabajos se realizarán en la avenida Camilo Daza, la avenida Gran Colombia y la avenida Diagonal Santander, desde la redoma de San Mateo hasta la redoma de Claret.

Además, el secretario precisó que este plan incluye algunos sectores de Caobos, la avenida 0 y la avenida del Club Tenis.

“Se eligieron estas vías por varios parámetros. Uno de ellos fueron los mapas de calor, en los que identificamos una alta concentración de siniestros viales en la ciudad. También se tuvieron en cuenta porque son corredores de acceso a diferentes comunas”, agregó.

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De igual manera, el funcionario indicó que la intervención busca hacer estos sectores más seguros y garantizar que las vías cuenten con señalización ajustada al manual vigente en Colombia.

En cuanto al tiempo estimado para culminar los trabajos, Botello señaló que podrían extenderse entre uno y dos meses.

Asimismo, explicó que el plan contempla señalización vertical y horizontal, de acuerdo con las necesidades de cada corredor vial.

Paralelamente, aseguró que los alféreces continuarán supervisando el cumplimiento de las normas de tránsito.

Por otra parte, se conoció que el plan estaba previsto para iniciar la semana pasada, pero las lluvias obligaron a aplazar su ejecución.

120 alféreces habría en Cúcuta para finales del 2026
Otras acciones adelantadas  

Con el fin de fortalecer la seguridad vial en la ciudad, el secretario de Movilidad informó que se han desarrollado campañas de educación vial en terreno, instituciones educativas y empresas. Añadió que estas actividades se han realizado con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Adicionalmente, Botello manifestó que se han incrementado los controles operativos. “Con estos controles sancionamos a quienes realizan maniobras peligrosas, exceden los límites de velocidad o generan explosiones con los tubos de escape, entre otras infracciones. Como resultado, este año hemos sancionado a cerca de 150 personas por conducir en estado de embriaguez y también hemos logrado una reducción en los accidentes de tránsito”, sostuvo.

Sobre el convenio con la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) de la Policía Nacional, el funcionario recordó que están a la espera de conocer si la institución tiene la posibilidad de renovarlo.

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