El proceso es transparente: observadores electorales de la Unión Europea responden a cuestionamientos de Petro

Luego de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, la misión de observación internacional de la Unión Europea resaltó la transparencia de estos comicios y cuestionó las denuncias del presidente.



"En primer lugar, el proceso de escrutinio es manual, en segundo lugar es transparente y en tercer lugar está dotado de trazabilidad. Todo el mundo puede observar en todo momento cómo se está produciendo el escrutinio. No tiene trampa", señaló el jefe de la delegación, Esteban González Pons.



Frente a las acusaciones de fraudes lanzadas precisamente por el presidente desde la primera vuelta de las elecciones y ahora en la segunda vuelta que dejaron la victoria de Abelardo de la Espriella, expresaron su sorpresa por estas declaraciones del jefe de estado sin prueba alguna.



"Nos sorprende y sigue sorprendiéndonos que el presidente de la República denuncie irregularidades que no denuncian los candidatos. Nosotros estamos aquí para atender a lo que dicen los que participan en el proceso. El presidente de la República debe cumplir con su misión como presidente de la República", señalaron.



Y agregaron que "parece ocioso recordarlo, él no es un candidato y como presidente de la República tiene a su disposición los recursos que le corresponden para cumplir y hacer cumplir la ley de Colombia".



Cabe recordar que esta misión internacional que ha estado en el país desde el pasado 26 de enero con más de 150 observadores, quienes estuvieron presentes en 592 mesas en 30 departamentos, señalaron la transparencia y la neutralidad del proceso electoral colombiano.



Destacaron que la jornada electoral transcurrió de forma "pacífica y bien organizada" sin que se registraran incidentes reseñables, con unas votaciones "tranquilas y fluidas".

Lea aquí: Registraduría anunció que el 99,99 % de preconteo coincidió con el escrutinio de la segunda vuelta presidencial

Sobre la presentación de los resultados y el preconteo, señalaron en el informe que este garantiza la transparencia y la credibilidad.



"La gestión de resultados es fiable y eficaz, una auditoría encargada por la Registraduría valoró positivamente el software de resultados", señaló el jefe de la delegación, Esteban González Pons.



Frente a las peticiones de la campaña de Iván Cepeda sobre el reconteo de votos y la posibilidad de victoria sobre Abelardo de la Espriella, expresaron su apoyo al preconteo y que este coincide con los resultados finales en más del 99%.



"No hemos detectado ninguna irregularidad, los datos que tenemos acceso dicen que quedan nueve mesas por escrutar y los resultados coinciden en el 99.9% con los resultados del prdconteo y se han presentado 3.700 reclamaciones donde 2.673 han sido atendidas", señalaron.



En el informe señalan que se presentaron algunos retos de violencia en algunas regiones, la violencia generada por los mismos candidatos y el fuerte ambiente de polarización. Sin embargo, la delegación internacional expresó su apoyo a las instituciones electorales de Colombia por la entrega de resultados y la realización de estas elecciones en segunda vuelta de forma satisfactoria.



Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .