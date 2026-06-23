¿Cómo funciona el escrutinio a partir del cual se declarará la elección del nuevo presidente de Colombia?

Por primera vez en Colombia, la diferencia entre dos candidatos presidenciales en la segunda vuelta es tan estrecha, que la expectativa del país está puesta hoy en el proceso de escrutinios que es finalmente donde se consolidan los datos de las votaciones y se declara la elección del ganador.

Y es que la ventaja de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda fue tan corta, apenas un 0,96%, equivalente a 250.830 votos, que muchos, empezando por el presidente de la República, Gustavo Petro, y el aspirante que quedó en el segundo lugar, han dicho que solo aceptarán lo que se declare en el escrutinio y no los resultados del preconteo, que únicamente tienen un carácter informativo.

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En Colombia, sin embargo, no se tiene antecedente reciente de que una elección presidencial haya cambiado su curso en esta instancia del proceso electoral. El único caso del que hay registro en los últimos años en el que hubo un cambio significativo, fue en las elecciones legislativas del 2022, en las que el Pacto Histórico recuperó más de 400.000 votos en esa instancia y pudo sumar tres curules adicionales.

Salvo este episodio, la diferencia entre el conteo inicial o rápido, que es el que se informa después de que se cierran las urnas, y la consolidación del resultado por parte de los jueces y magistrados, siempre ha sido mínima.

En la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, la coincidencia entre el preconteo y el escrutinio fue del 99,94%, es decir, una diferencia de apenas 0,06 por ciento. Entre tanto, en las pasadas elecciones de Congreso la diferencia inicial que se conoció en abril era de tan solo el 0,28%.

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Pero para conocer un poco más sobre el proceso que hoy tiene todos los ojos del país puestos sobre él, por qué su importancia y qué podría pasar allí, La Opinión presenta un abecé sobre los escrutinios en Colombia, con base en información de la Registraduría Nacional y la Misión de Observación Electoral (MOE).

¿Qué es el escrutinio?

Es el proceso oficial de verificación y conteo de los votos depositados en las urnas, realizado por los jurados de votación y las comisiones escrutadoras. Este procedimiento garantiza la validez y transparencia de los resultados electorales.

El preconteo es una contabilización inicial de los votos, que se produce desde los puestos de votación, a través de las actas E-14, debidamente diligenciadas. Su carácter es solo informativo y no tiene efectos jurídicos o vinculantes. El escrutinio, entre tanto, es la verificación y consolidación de los resultados electorales. De acuerdo con el Código Electoral, los resultados oficiales de la elección solo se conocen una vez concluya el proceso de escrutinio

¿Quiénes participan en el escrutinio?

En el escrutinio de mesa participan los jurados de votación y los testigos electorales. En las comisiones escrutadoras intervienen jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos como escrutadores; por su parte, el registrador actúa como secretario de la comisión. También hacen parte los delegados del Consejo Nacional Electoral, los testigos electorales y otras autoridades de control y vigilancia, como la Procuraduría General de la Nación.

¿Cómo están conformadas las Comisiones Escrutadoras?

-Comisión Escrutadora Auxiliar: está integrada por dos jueces de la República, notarios o registradores de instrumentos públicos. Los registradores zonales o auxiliares actuarán como secretarios de la comisión escrutadora.

-Comisión Escrutadora Distrital y Municipal: está integrada por dos jueces de la República, notarios o registradores de instrumentos públicos. Los registradores distritales o municipales actuarán como secretarios de la comisión escrutadora.

-Comisión Escrutadora General: está integrada por dos ciudadanos que hayan sido magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Electoral, Tribunal Superior, Tribunal de lo Contencioso Administrativo o profesores de derecho. Actúan como secretarios los delegados del registrador nacional.

-Comisión Escrutadora Nacional: está conformada por nueve magistrados del CNE.

¿Cuándo inician los escrutinios por parte de las Comisiones Escrutadoras y cuánto se demoran?

-Comisiones Escrutadoras Distritales, Municipales y Auxiliares: el escrutinio inicia el mismo día de las elecciones, a medida que llegan las actas de escrutinio de mesa diligenciadas por los jurados de votación (E-14). Este proceso se desarrollará hasta las 12:00 a.m. Cuando no sea posible terminar el escrutinio antes de la 12:00 de la medianoche, la audiencia de escrutinio continuará a las 9:00 a.m. del día siguiente hasta las 9:00 p.m. y así sucesivamente hasta terminar el correspondiente escrutinio.

-Comisión Escrutadora General o Departamental: el escrutinio iniciará a las 9:00 a.m. del martes siguiente a las elecciones, en la capital del respectivo departamento. Los delegados del CNE deberán iniciar y adelantar el escrutinio general, aunque no se haya recibido la totalidad de los pliegos electorales de los municipios que integran la suscripción electoral.

-Escrutinio nacional: al CNE le corresponde practicar los escrutinios con base en las actas departamentales y del Distrito Capital (actas parciales de escrutinio, formularios E-26) suscritas por los miembros de las comisiones escrutadoras generales. Esta corporación resuelve los desacuerdos y las apelaciones presentadas contra las resoluciones que resuelven reclamaciones proferidas por sus delegados. Este proceso se realiza una vez concluidos los escrutinios generales a cargo de sus delegados, en el mismo horario estipulado para los escrutinios generales.

¿Cuál es el papel del CNE en los escrutinios?

Hacer el escrutinio general de los votos emitidos para la Presidencia de la República. Conocer de apelaciones en contra de las decisiones de sus delegados interpuestas por candidatos, sus representantes y testigos electorales. Resolver los desacuerdos entre sus delegados.

¿Cuál es el trámite para la solicitud de recuento de votos?

Los candidatos, sus abogados, o sus testigos acreditados pueden solicitar el recuento de votos por mesa, a través de peticiones razonadas. De la decisión de la comisión se dejará constancia en el acta.

Así avanza el escrutinio

La Registraduría Nacional informó ayer que el preconteo ya alcanzó el 100% y el escrutinio avanza al 90%.

“Desde ayer (domingo) están los jueces, acompañados por los testigos de los partidos y sus abogados, revisando de manera física todas las actas electorales. No se hace con las imágenes digitalizadas o publicadas por la Registraduría. Nosotros las publicamos para garantías de las campañas, pero el escrutinio se hace con las actas físicas. Los jueces las toman y las publican en un videobeam”, manifestó el registrador nacional, Hernán Penagos.

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En el país funcionan cerca de 3.000 comisiones escrutadoras, la mayoría de las cuales está sesionando en Bogotá, 300, y ya tuvieron sus primeras jornadas en la noche del domingo.

Las que terminaron el proceso pasaron la información al escrutinio local, para luego darle paso al escrutinio general o departamental, que se realiza en las capitales.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral informó que este martes “reanudará la audiencia de escrutinio nacional correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República”.

En las últimas horas se conoció también que el candidato Iván Cepeda y los abogados del Pacto Histórico ya presentaron más de 57 mil reclamaciones a los resultados de la segunda vuelta presidencial.

En una rueda de prensa, señaló que se mantiene en su posición de que las cifras conocidas son de un preconteo, que “no es oficial, no es definitivo, ni vinculante”, por lo que ya iniciaron las impugnaciones a los resultados.

“Nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57.189 reclamaciones que obligan a los jueces escrutadores a verificar estas alegaciones que hemos hecho”, señaló.

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