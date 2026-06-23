Joven secuestrado fue hallado sin vida en Cúcuta: investigan a un ciudadano británico

El joven Juan David Gómez Gutiérrez, de 22 años, fue encontrado sin vida en la noche del lunes 22 de junio, luego de permanecer desaparecido durante más de diez días.

El cuerpo fue ubicado por integrantes del Gaula Militar del Ejército en una habitación de un conjunto de edificios del sector Santa Clara, en la ciudadela La Libertad, en Cúcuta. Según la información preliminar, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición.

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De acuerdo con sus familiares, el principal señalado sería un ciudadano extranjero, al parecer de nacionalidad británica, quien conocía a Juan David y residía en la habitación donde fue realizado el hallazgo. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer su ubicación y esclarecer su posible participación en el caso.

Juan David fue visto por última vez el 12 de junio, cuando salió de su vivienda en Cúcuta con la intención de jugar tenis. Esa noche no regresó a casa y, al día siguiente, su teléfono celular dejó de emitir señal.

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Posteriormente, sus allegados recibieron un mensaje de una persona que afirmaba tenerlo secuestrado. En la comunicación se adjuntó una fotografía del joven y se exigió el pago de una suma de dinero a cambio de su liberación.

Tras la denuncia, las autoridades iniciaron las labores de búsqueda e investigación que culminaron con el hallazgo del cuerpo. Según las primeras versiones, Juan David vestía la misma ropa con la que salió de su casa, un elemento que será analizado dentro de la investigación para determinar las circunstancias y el momento de su muerte.

Las autoridades continúan con las diligencias judiciales para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen.

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