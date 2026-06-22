La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
Un muerto y un menor herido tras violento ataque armado en Los Patios
Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Authored by
crojas
Un muerto y un menor herido tras violento ataque armado en Los Patios
La opinión
La Opinión
Lunes, 22 de Junio de 2026

Por unos segundos, el caos se apoderó del Anillo Vial Oriental, en jurisdicción de Los Patios, tras un ataque armado que dejó a un hombre muerto y a un menor de edad herido.

El hecho ocurrió cuando una camioneta Renault Oroch gris, de placa KMV-343, en la que se movilizaban tres personas, una pareja y un niño, fue atacada a disparos por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Lea: La Negra tenía casa por cárcel en Cúcuta y vendía droga para La Familia P

Tras recibir varios impactos de bala, el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la vía y terminó volcado sobre el costado derecho de la carretera, muy cerca de la estación de servicio Chaparral.

Los ocupantes fueron auxiliados por la comunidad y trasladados a centros asistenciales cercanos, donde el hombre falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades ya hacen presencia en el lugar de los hechos para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer este atentado.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Recomendados para ti
Temas del Día
Los puestos de votación en Cúcuta y el área estuvieron colmados de electores durante gran parte de la jornada electoral./Foto: Caerlos Ramírez/La Opinión
Los puestos de votación en Cúcuta y el área estuvieron colmados de electores durante gran parte de la jornada electoral./Foto: Caerlos Ramírez/La Opinión
La tranquilidad predominó en las urnas de Norte de Santander, aunque hubo alertas en la frontera con Venezuela
Orlando Carvajal
Lionel Messi intentara marcar en juego ante los escoses para romper el récord de máximo artillero de los Mundiales.
Lionel Messi intentara marcar en juego ante los escoses para romper el récord de máximo artillero de los Mundiales.
Argentina enfrenta a Austria en un juego fuerte por tres puntos de oro
La Opinión
Centenares de cucuteños, simpatizantes de Abelardo de la Espriella celebraron anoche en El Malecón/Foto: Carlos Ramírez
Centenares de cucuteños, simpatizantes de Abelardo de la Espriella celebraron anoche en El Malecón/Foto: Carlos Ramírez
Líderes políticos de Colombia y del exterior reaccionaron a los resultados de la segunda vuelta presidencial
La Opinión