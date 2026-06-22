Un muerto y un menor herido tras violento ataque armado en Los Patios

Por unos segundos, el caos se apoderó del Anillo Vial Oriental, en jurisdicción de Los Patios, tras un ataque armado que dejó a un hombre muerto y a un menor de edad herido.

El hecho ocurrió cuando una camioneta Renault Oroch gris, de placa KMV-343, en la que se movilizaban tres personas, una pareja y un niño, fue atacada a disparos por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

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Tras recibir varios impactos de bala, el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la vía y terminó volcado sobre el costado derecho de la carretera, muy cerca de la estación de servicio Chaparral.

Los ocupantes fueron auxiliados por la comunidad y trasladados a centros asistenciales cercanos, donde el hombre falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades ya hacen presencia en el lugar de los hechos para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer este atentado.

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