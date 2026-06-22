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Menor resultó herida durante un atraco en un local comercial de Cúcuta
Dos sujetos comiteron un robo en el barrio Popular.
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Lunes, 22 de Junio de 2026

Este no fue el único hecho violento registrado durante el fin de semana en Cúcuta. El sábado, una adolescente resultó lesionada en medio de un atraco a mano armada ocurrido en el barrio Popular.

De acuerdo con las indagaciones preliminares de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el robo se registró dentro de un establecimiento comercial ubicado en la calle 5 con avenida 0E.

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Una familiar de la menor manifestó que dos hombres, quienes portaban cascos de motocicleta, ingresaron al local, las intimidaron con un arma de fuego y despojaron a la adolescente de varias prendas de oro.

Posteriormente, los delincuentes emprendieron la huida. Durante la fuga, uno de ellos disparó contra un vidrio del establecimiento y las esquirlas alcanzaron la mano derecha de la joven, causándole una herida.

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La adolescente fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica y fue valorada por especialistas.

Las autoridades avanzan en la investigación y buscan a los responsables del robo. Para ello, revisan las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

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