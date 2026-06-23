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Falleció el hombre atacado a disparos en su casa en el barrio Zulima, de Cúcuta
Las autoridades ya avanzan la investigación del caso.
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valents2121
Ataque a disparos en El Zulima
La opinión
La Opinión
Martes, 23 de Junio de 2026

Un nuevo hecho delincuencial se perpetró en la tarde de este martes en el área metropolitana de Cúcuta, luego de que un residente del barrio Zulima fuera atacado a disparos en su casa sobre las 4:45 de la tarde.

Por lo menos cuatro disparos se escucharon desde la calle 18N, donde un hombre sentado en el porche de su casa fue sorprendido por un criminal que apretó el gatillo en repetidas oportunidades antes de darse a la fuga.

La víctima, identificada como Leonardo Sierra, fue llevada a un centro asistencial cercano donde murió por la gravedad de las heridas. Las autoridades ya avanzan la investigación del caso.

Es el segundo ataque armado del día, tras un atentado perpetrado en horas de la mañana en Los Patios, donde un motociclista fue víctima de las balas mientras se movilizaba por la avenida principal del municipio.

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