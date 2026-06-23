Con récord mundialista de Cristiano, Portugal aplastó a Uzbekistán

Nota de la FIFA

Cristiano Ronaldo no quería perderse esta fiesta. La primera jornada de la Copa Mundial 2026 fue decepcionante para Portugal, un empate a un gol contra RD Congo y no muy buenas sensaciones para una selección que aspira a todo en Norteamérica, pero el enfrentamiento contra Uzbekistán cambió el guion completamente.

Fue el show de Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años sigue batiendo récords de todo tipo. El de hoy era ser el único ser humano en haber marcado en seis copas mundiales. Necesitó solo seis minutos para lograrlo, Cancelo se fue por la banda, centró raso y CR7, que no deja de ser uno de los grandes goleadores de la historia, lo remató con un disparo fuerte, seco y raso.

El gol ahuyentaba demonios, porque en toda selección con aspiraciones que no logra el éxito en el primer día los hay. Con esa calma, Portugal empezó a jugar más suelta, a imponer un medio del campo fantástico, lleno de estrellas mundiales. Es muy capaz de dictar el ritmo del partido, con Vitinha, Neves y Bruno. En este caso, Roberto Martínez decidió dejar en el banquillo a Bernardo Silva e hizo entrar en su lugar a Joao Félix.

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La cosa funcionó, porque Félix, que acompaña en el día a día a Cristiano en el Al-Nassr árabe, se movía y creaba juego detrás del delantero. Es indudable que el talento está presente en el equipo, también que si le llegan balones claros a Cristiano lo normal es que marque goles, la ecuación que tiene que resolver Portugal, y que no le dio problemas en el partido contra Uzbekistán, es encontrar esa circulación en la que esos balones de mediocampo se desarrollarán en remates y peligro en el final del campo.

Cristiano está presente en los goles incluso cuando lo hace para despistar. Así fue en el segundo gol portugués, una falta en la frontal de esas que lleva toda la vida tirando a Cristiano. Se perfiló para ello, pero era un engaño, pues iba a ser Nuno Mendes el que buscase el gol tirando raso y confundiendo así a los uzbekos.

La fiesta de Cristiano no había terminado todavía. Uzbekistán tuvo una gran ocasión, pero el gol fue anulado poco después. De haber sido legal igual podrían haber reoblado su propuesta, pero no lo fue y unos minutos más tarde llegó de nuevo Cristiano Ronaldo a marcar gol.

La jugada la empezó Joao Félix, y por el camino encontró a Bruno Fernandes. Este, que no en vano ha batido un récord de asistencias en la Premier League esta temporada, encontró a Cristiano que, fiel a su tradición, estampó el balón en la roja defendida por Nematov.

Se iba al descanso el partido con un 3-0 y no hay nada que narcotice más un encuentro que una goleada en la primera mitad. Roberto Martínez aprovechó para hacer algún cambio, que un Mundial es muy largo y no merece la pena derrochar recursos.

El partido bajó de velocidad, pero a Portugal todavía le dio para marcar dos más. El primero lo hizo de nuevo en estrategia, que es cada vez más importante en el fútbol. El córner se botó al primer palo, a baja altura, casi raso, buscando la confusión y que en la marea de piernas alguna de ellas terminase metiendo gol. Así fue, en este caso el último en tocar fue Nematov, el portero uzbeko, que se castigaba así doblemente.

Cuando el partido ya estaba cerca de acabar, otra jugada vertiginosa de Portugal terminó en un pase dentro del área que entendió bien Leao, que acababa de entrar, y la mandó de un golpe seco a la escuadra de Uzbekistán para redondear la goleada.

Portugal se marcha de Houston con los deberes hechos. Los miedos que habían surgido han quedado rebajados después de esta jornada. El equipo puede funcionar y Cristiano Ronaldo no se ha olvidado de marcar goles.

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La estadística

Cristiano Ronaldo se convirtió en el segundo jugador de más edad en marcar en la Copa mundial de la FIFA con 41 años y 138 días, solo superado por Roger Milla que marcó a los 42 años y 39 días con Camerún ante Rusia en 1994.

Han dicho

"Estoy muy contento, pero para mi lo más importante es el trabajo y la confianza que hemos mostrado. El equipo ha jugado realmente bien y ha mejorado mucho. Como dice el dicho, toda nube esconde un resquicio de esperanza. Obviamente, hablando en lo personal, los récords siempre están bien, pero mi objetivo siempre ha sido ayudar al equipo nacional a lograr sus objetivos", dijo Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal.

Por su parte, Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, señaló que "ha sido una gran respuesta del vestuario. Hay momentos en los que necesitas un partido como este para crecer dentro del torneo. Hoy hemos visto al equipo con la misma actitud y compromiso, pero más maduro, porque ya no era el debut. Estoy muy contento con el resultado"

Jugador del partido Michelob Ultra

Cristiano Ronaldo (Portugal)

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