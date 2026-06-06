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Jordania y Argelia se juegan la clasificación en un partido clave del Mundial
La novata Jordania espera cosechar su primera victoria en un Mundial de fútbol.
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omarromero
La novata Jordania espera cosechar su primera victoria en un Mundial de fútbol.
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Lunes, 22 de Junio de 2026

Resumen de Agencias

Las selecciones de Jordania y Argelia, que cayeron en su debut en el Mundial 2026, se enfrentan este lunes, a las (10:00 p.m.), en el Estadio Bahía de San Francisco en un duelo que permitiría al ganador seguir soñando con las eliminatorias y que descartaría prácticamente al perdedor.

Tanto los asiáticos como los africanos claudicaron en la primera jornada del Grupo J, que suponía el debut mundialista para los primeros y el regreso doce años después al mayor escenario planetario para los segundos. Un triunfo este lunes se antoja vital para ambos si quieren seguir teniendo opciones de avanzar en Norteamérica.

Jordania, número 63 del ranquin FIFA y dirigida por el marroquí Jamal Sellami, fue víctima de Austria (3-1) en el mismo escenario que el del partido de esta segunda jornada; un gol en el minuto 50 de Ali Olwan, que neutralizó el 1-0 de los europeos, les hizo soñar con sacar algo positivo, pero la pegada austriaca acabó con sus esperanzas.

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Enfrente, está Argelia del bosnio Vladimir Petkovic, 28 del ranquin FIFA, que igual aspira a sumar sus primeros puntos después de ser arrollada por la Argentina de Leo Messi (3-0).

La gran incógnita en los 'Zorros del desierto' es si Riyad Mahrez, exjugador del Manchester City y ahora en las filas del Al-Ahli saudí, será titular, después de salir en la segunda mitad ante la albiceleste. El extremo del Feyenoord Anis Hadj Moussa ocupó su lugar en el estreno.

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