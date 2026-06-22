¿Va mal en la polla? Acá le tenemos el pronóstico de la IA para Colombia vs. Congo en Guadalajara

Si usted es de los que está apostando con sus compañeros de trabajo, amigos o familiares a los resultados del Mundial de Norteamérica, acá le tenemos lo que dice la IA para el partido entre Colombia y República del Congo, en la noche de este martes.

Gemini, la IA de Google menciona dos marcadores en los pronósticos para el duelo entre Colombia y Congo, que cierra la segunda fecha de la fase de grupos en el Mundial de Norteamérica.

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Hay que recordar que en la primera fecha Colombia venció 3-1 a Uzbekistán, mientras que Congo empató 1-1 contra Portugal, y por ello, los dirigidos por Néstor Lorenzo lideran el Grupo K, con tres puntos, seguidos de Portugal y Congo con un punto, mientras que Uzbekistán es último sin unidades.

Sobre las fortalezas de Colombia, la IA afirma que, “el tridente ofensivo y el despliegue de hombres como Luis Díaz y Daniel Muñoz (ambos anotadores en el debut) le dan a Colombia un volumen de ataque difícil de contener”.

Por eso el equipo llega con confianza y un rodaje colectivo muy aceitado bajo la era Lorenzo, quien acumula un destacado registro de más de 40 partidos dirigidos con la Selección, logrando un balance aproximado de 26 victorias, 11 empates y solo 5 derrotas.

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Sobre Congo la IA menciona que “los dirigidos por Sébastien Desabre, los “Leopardos” demostraron ante Portugal ser un bloque defensivo sumamente físico y ordenado, liderado por Chancel Mbemba, además de contar con transiciones rápidas gracias a figuras como Yoane Wissa. No será un partido propenso a goleadas; la paciencia será la clave para la Tricolor”.

Con estos antecedentes, la IA da a Colombia como ganador del partido ante Congo con resultados de 2-0 o 2-1.

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Posibles alineaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado (o Johan Mojica); Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez).

Congo: Lionel Mpasi; Gédéon Kalulu, Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Charles Pickel; Yoane Wissa, Cédric Bakambu, Meschack Elia.

¿Hora y dónde se puede ver el partido?

El duelo entre Colombia y República de Congo será a las 9:00 de la noche, de nuestro país y se podrá ver por la señal abierta de Caraco y RCN, así como por las señales HD de ambos canales, y también a través de Directv con DGO DSports y plataformas de streaming como Disney+ Premium y DAZN.

Con información de El Colombiano.

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