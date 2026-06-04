Bélgica e Irán se enfrentan con muchas ansias por tres puntos de oro

Las selecciones de Bélgica e Irán pugnan este domingo por su primera victoria en el Mundial, después de que ambos combinados, el segundo de ellos con serios problemas logísticos para entrenar en territorio estadounidense, saldaran sus respectivos estrenos con empates, todo para tratar de encarrilar su pase a las eliminatorias.

El compromiso entre los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Team Melli’ se disputará a partir de las (2:00 p.m.) en el estadio de Los Ángeles.

Los de Rudi García tuvieron que sudar en su debut en la cita mundialista frente a Egipto, donde un derechazo del delantero Emam Ashour a los 19 minutos les obligó a responder.

Romelu Lukaku, nada más entrar, provocó la jugada del gol en propia puerta de los egipcios en el minuto 66 para rescatar un punto el (1-1).

Le puede interesar: Inglaterra impone su poder en el Mundial tras golear a Croacia en un partidazo

Con el resultado ante Egipto, Bélgica, donde sobreviven de su generación dorada figuras como Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, acumula tres partidos sin ganar en los Mundiales, y el fantasma de la temprana eliminación en la fase de grupos, como en Catar 2022, amenaza. Por ello, un triunfo este domingo antoja indispensable para pensar en cosas mayores.

Mientras, iraníes de Amir Ghalenoei también buscan tres puntos revulsivos en medio de la polémica que siempre les ha rodeado desde la preparación para la Copa del Mundo y que los obligó a establecer su sede en México a pesar de jugar sus partidos en Estados Unidos, que le prohibió pernoctar en su territorio.

Resumen de Agencias.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .