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CNE declara presidente electo a Abelardo de la Espriella y ratifica ventaja de 251.854 votos sobre Iván Cepeda
El acta final del CNE confirmó que De La Espriella es el nuevo presidente, con una diferencia de poco más de 251.000 votos sobre Iván Cepeda Castro.
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valents2121
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 24 de Junio de 2026

El Colombiano- Luego de tres días de realizados los comicios presidenciales en todo el país, por fin se conoció el acta final de verificación del escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los resultados arrojaron que Abelardo de la Espriella obtuvo 12.960.166 sufragios y quedó electo presidente de Colombia.

En cambio, Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, alcanzó 12.708.312 votos, una diferencia de poco más de 251.000 sufragios, que lo dejó en el segundo lugar, pero igualmente teniendo una votación muy representativa del electorado.

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