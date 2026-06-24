El presidente de Panamá y De la Espriella acordaron una alianza entre ambos países contra el narcotráfico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y Abelardo de la Espriella, quien será declarado esta tarde presidente electo de Colombia tras la culminación del 100 % del escrutinio por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), acordaron establecer una alianza entre ambos países enfocada en reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como en promover las inversiones, los proyectos de integración y la cooperación bilateral.

Durante la conversación telefónica, Mulino felicitó a De La Espriella por los resultados preliminares de los comicios colombianos y destacó el impacto que estos tienen en la relación entre ambas naciones. “Me alegra mucho el resultado de las elecciones en Colombia. Esto nos da a todos, sobre todo a los vecinos, tranquilidad”, le manifestó el mandatario panameño.

Mulino señaló que el objetivo de esta nueva etapa será ampliar los espacios de cooperación entre Panamá y Colombia. “Yo quiero impulsar esto desde un punto de vista más pragmático, empresarial, de negocios e inversión. Lo que más me mueve con Colombia es mucha interacción y mucha capacidad de diálogo”, afirmó.

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Proyectos de integración y cooperación en seguridad

Entre los temas abordados se encuentra el proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, una iniciativa que permanece pendiente desde hace varios años y que contempla una línea de aproximadamente 500 kilómetros con una capacidad de 400 megavatios. De la Espriella aseguró que dará impulso a esta iniciativa y también planteó la apertura de nuevos vuelos comerciales entre ambos países.

“Conmigo todo va a producirse de manera muy rápida. Tendré un gobierno que resuelva los temas de desarrollo, seguridad y el porvenir de nuestras naciones”, expresó el presidente electo colombiano.

De la Espriella también se refirió al fortalecimiento de los vínculos bilaterales. “No sabe la ilusión que me hace, yo quiero muchísimo a Panamá, tengo un gran afecto por los panameños y estoy seguro de que vamos a trabajar de forma extraordinaria”, añadió.

En la conversación además se analizaron otros asuntos regionales, entre ellos la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se desarrolla en Panamá, y la propuesta del secretario general del organismo, Albert Ramdin, de realizar en el país una reunión de alto nivel con ministros de Seguridad del hemisferio para coordinar acciones contra el crimen organizado.

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