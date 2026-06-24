Pasajera de moto por aplicación murió tras ser arrollada por una camioneta en Medellín

Una mujer, de nacionalidad venezolana, falleció en un accidente de tránsito en las afueras del centro comercial Florida, en el noroccidente de Medellín. La víctima se transportada en una moto que prestaba servicio por aplicación, de la cual cayó para ser arrollada por una camioneta.

El accidente ocurrió a las 5:18 de la mañana de este miércoles en la calle 71 con la carrera 65, en sentido oriente-occidente, en el barrio El Volador, comuna 7 (Robledo). Las primeras versiones señalaron que los ocupantes de la moto cayeron por causas desconocidas.

Al momento de impactar contra el suelo, una camioneta transitaba a alta velocidad por este sector, impactando a la pasajera de este vehículo en la cabeza, provocándole la muerte en el sitio del accidente.

Cuando llegó a este centro asistencial, los médicos intentaron hacer todos los esfuerzos posibles por salvarle la vida, pero la gravedad de las lesiones hizo que falleciera antes de que pudiera siquiera, ser intervenida quirúrgicamente.

En cuanto al conductor de la motocicleta de aplicación, esta persona escapó del lugar, dejando tanto a su usuaria como a la motocicleta abandonadas en el sitio. Mediante búsqueda en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), se pudo contactar al propietario.

Lea aquí: El escaso rastro de Natalia Villalba en Cúcuta: lo que se sabe sobre su caso

El propietario de la motocicleta informó a las autoridades que la moto la estaba conduciendo un familiar, a quien ya estaba contactando para que se hiciera responsable de lo ocurrido en este siniestro vial y explicara por qué se había escabullido de la escena.

En cuanto a la víctima de este siniestro vial, los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizaron la inspección judicial y la identificaron como Neila Desiree Tosta Rivas, de 42 años, quien era oriunda del estado de Miranda y se desempeñaba como promotora de salud.

A la conductora de la camioneta, de 39 años, que arrolló a la pasajera de esta motocicleta le realizaron la prueba de embriaguez correspondiente, como parte del protocolo en estos casos y esta habría salido negativa. El vehículo fue inmovilizado como parte de la investigación.

Con la muerte de esta motorizada son 131 las personas muertas en accidentes de tránsito en las vías de Medellín en este 2026, dos casos menos de los ocurridos en 2025. De las víctimas, 70 se movilizaban en moto como conductores o pasajeros.

Las autoridades reiteran el llamado a no hacer uso de aplicaciones de transporte, principalmente si son de motocicleta. Sin embargo, desde las empresas que las administran aseguran retierativamente que llevan a cabo todos los protocolos para garantizar la seguridad de quienes viajan en estos vehículos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .