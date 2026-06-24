El escaso rastro de Natalia Villalba en Cúcuta: lo que se sabe sobre su caso

La capital del país volvió a ser escenario de un violento y repudiable crimen. Esta vez, la víctima fue una cucuteña de 36 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento al norte de Bogotá.

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Los rastros de Natalia Villalba Angarita en Cúcuta son escasos. La mujer, quien se dedicaba al modelaje independiente y tenía un emprendimiento propio, mantenía un bajo perfil. Sus registros en el mundo del modelaje local son limitados.

Este medio consultó a dos de las agencias de modelaje más reconocidas de la ciudad, cuyos representantes afirmaron no tener referencias de Natalia ni registros de su paso por dichas organizaciones. Sin embargo, esto no resulta extraño, pues desde hace cerca de dos décadas la mujer se había radicado en Bogotá.

De acuerdo con la información obtenida por las autoridades, Natalia viajaba con frecuencia al extranjero. Su pasaporte evidencia varios desplazamientos internacionales, incluido un viaje reciente a España antes de regresar a Colombia, donde finalmente encontró la muerte.

La mujer permaneció varios días sin comunicarse con sus familiares y allegados. Su teléfono celular dejó de registrar actividad y no respondía llamadas ni mensajes. Según las primeras hipótesis, su muerte habría ocurrido durante la semana pasada en el apartamento 702 de un edificio ubicado en el exclusivo barrio Chicó.

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Natalia se encontraba residiendo allí desde hacía algunas semanas. Ese apartamento se convirtió en el escenario de su misteriosa muerte, en un caso en el que las autoridades investigan la posible participación de otras personas.

Según versiones recopiladas durante la investigación y medios capitalinos, dos ciudadanos extranjeros, al parecer un estadounidense y un británico, fueron vistos ingresando y permaneciendo en el apartamento durante los días previos al hallazgo.

Sin embargo, al mediodía del pasado lunes, 22 de junio, ya no había nadie con vida en el lugar.

El silencio fue interrumpido por personal de aseo que llegó para realizar labores de limpieza. Al ingresar al baño, los trabajadores observaron una maleta gris semiabierta dentro de la ducha. La forma de su contenido despertó sospechas inmediatas.

Al revisar con mayor detenimiento, descubrieron que en su interior se encontraba el cadáver.

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Las autoridades fueron alertadas de inmediato y se desplazaron hasta la escena para realizar la inspección técnica y el levantamiento.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde especialistas adelantan los estudios correspondientes para establecer con precisión las causas de la muerte y obtener pistas que permitan reconstruir las últimas horas de vida de la mujer.

Durante la inspección del apartamento, los investigadores encontraron el pasaporte de Natalia y varias de sus pertenencias personales, entre ellas un computador portátil. Sin embargo, no hallaron su teléfono celular, un elemento que ahora se considera clave para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades continúan con la búsqueda de los responsables y avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer este crimen que ha causado conmoción entre familiares y allegados de la víctima.

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