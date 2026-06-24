Defensoría revela alarmante cifra de líderes sociales asesinados en lo que va de este año

En su último balance, la Defensoría del Pueblo reveló que la situación de seguridad para líderes sociales en el país no mejora.



Según el reporte, entre enero y mayo de 2026, 67 lideresas y líderes sociales fueron asesinados, además de tres firmantes de paz. También se presentaron 58 masacres con 238 víctimas.



Entre los líderes asesinados, 55 eran hombres y 12 mujeres. "La defensa de los derechos humanos y el territorio no puede seguir costando vidas", aseguró la Defensoría.

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El informe indicó además que abril fue cuando más casos se registraron: 20 en total, seguido de febrero con 14; enero y mayo con 13; y marzo con siete.



Los departamentos donde más casos se presentaron fueron Cauca y Antioquia, seguidos de Arauca, Valle del Cauca y Norte de Santander.



En cuanto a las masacres, el informe indica que la mayoría de ellas se presentaron en los departamentos de Cauca, Antioquia y Norte de Santander, sin precisar los autores y motivaciones.



El reporte también dio cuenta del asesinato de tres de excombatientes de las extintas Farc, en hechos que ocurrieron en febrero y marzo en los departamentos de Caquetá, Cauca y Huila.

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