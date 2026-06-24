Revelan explosivos audios del excomisionado de paz Danilo Rueda sobre acercamientos del Gobierno y el Clan del Golfo

En una reveladora investigación, Noticias Caracol informó en la mañana de este miércoles que el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, habría negociado con emisarios del Clan del Golfo una serie de beneficios para esa organización criminal en el marco de la política de paz total del Gobierno.

Según el informe, sustentado en grabaciones de audio, Rueda sostuvo reuniones con dos emisarios del grupo armado y dos abogados vinculados al Clan del Golfo, durante las cuales se habría comprometido a gestionar medidas favorables para la organización.

En uno de los audios revelados, se escucha al exfuncionario afirmar: “Juguemos a las escondidas”, expresión con la que, presuntamente, planteó la estrategia a seguir.

De acuerdo con la denuncia divulgada por Noticias Caracol, Rueda también les habría asegurado a los delegados que se adelantaría una “purga” en las Fuerzas Militares, además del cese de los bombardeos y la suspensión de las extradiciones contra integrantes de esa estructura criminal.

La denuncia periodística se conoce un día antes de que integrantes del Clan del Golfo, en el marco de la paz total, empiecen su desplazamiento a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) decretadas por el Gobierno, un asunto que ha generado controversias jurídicas.

Los miembros de la organización que se desplazarían hacia las dos ZUT acordadas, en Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó).

El grupo ilegal cuenta con cerca de 10.000 combatientes y miembros de redes de apoyo logístico en 23 departamentos de Colombia, la mayoría de los cuales quedarán expectantes frente al resultado del experimento con los primeros 500.

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Es importante recordar que la Presidencia de la República le había solicitado a la Fiscalía la suspensión de 29 órdenes de captura a integrantes del Clan, para facilitar su tránsito a estos territorios.

Sin embargo, el ente acusador negó la petición, alegando falta de información sobre cada uno de los solicitantes y respeto por los acuerdos internacionales, dado que 13 de los implicados son requeridos por la justicia de Estados Unidos. Dicha decisión fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia.

Los detalles del polémico encuentro

La reunión del 2 de septiembre de 2022 entre el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, y la cúpula del Clan del Golfo —representada por alias Jerónimo, dos abogados y dos asesores— puede describirse como un ejercicio de “jugar a las escondidas”, como lo reconocía en la grabación Danilo Rueda.

Mientras el país recibía mensajes de seguridad, en la clandestinidad se pactaba el desmantelamiento de la capacidad ofensiva del Estado.

En los audios, el hoy excomisionado aseguró que la consigna era el quietismo total: “Todos nos quedamos congelados los tres, incluido el ejército congelado”.

Rueda fue claro en que cualquier movimiento rompería el acuerdo: “Ahora si alguien le da por moverse ya empieza mal congelados”. Pero el “juego de las escondidas” se hizo evidente en la contradicción entre el discurso oficial del Ministerio de Defensa y los compromisos privados de Rueda.

Mientras Iván Velásquez, entonces ministro de Defensa, declaraba que los bombardeos solo se prohibían si había menores de edad, Danilo Rueda en la mesa afirmó haber intercedido ante el ministro para frenar operaciones en curso: “Hablamos con el ministro y dieron orden... había bombardeos para las zonas donde se están moviendo”.

Para generar confianza con los criminales, Rueda ofreció “esconder” o retirar a los oficiales de las Fuerzas Militares que mejor conocían y perseguían al Clan del Golfo. Rueda calificó la salida de oficiales como una “decisión de limpieza en la inteligencia policial”.

Hay que recordar que, tras la salida masiva de 35 generales, en 2022, el gobierno retiró a tres coroneles de inteligencia claves en la lucha contra el Clan del Golfo apenas una semana después de haber sido nombrados.

El compromiso final de este encuentro secreto fue garantizar que los líderes de la organización no tuvieran que enfrentar a la justicia, ni nacional ni internacional.

Datos de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, citando registros de la Fuerza Pública: actualmente, el Clan del Golfo es el grupo armado con más integrantes en el país.

Se estima que cuenta con alrededor de 9.840 miembros (3.328 en armas y 6.512 en redes de apoyo). Es decir, concentra casi el 36% de los 27.000 integrantes de organizaciones ilegales del país.

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El Clan del Golfo también ha demostrado que no es un enemigo menor para la Fuerza Pública. Su crecimiento se ha mantenido.

Solo entre 2022 y 2025, la organización aumentó un 140 % su pie de fuerza (de 4.099 integrantes a casi 10.000). En ese mismo periodo, su presencia se duplicó: pasó de tener influencia en 145 municipios de 13 departamentos en 2022, a 296 de 17 departamentos en 2025.

Suspensión de capturas y extradiciones

Danilo Rueda, en la reunión revelada por Noticias Caracol, aceptó que para crear “confianza” era necesario el levantamiento de órdenes de captura y de extradición a Estados Unidos, integrando estas concesiones como parte fundamental del “desescalonamiento”.

Por lo anterior, como se vio en el informe de Noticias Caracol, Rueda llegó al extremo de pedirle a la organización criminal que le informara sobre militares o policías que desobedecieran la orden de frenar operativos, para él mismo tomar decisiones con el ministro de Defensa.

Este encuentro, ocurrido a solo tres semanas de iniciado el gobierno Petro, sentó las bases de una negociación donde el Estado, bajo la dirección de Danilo Rueda, aceptó mimetizarse y ceder terreno estratégico frente a la estructura criminal más grande del país.

En la reunión, Danilo Rueda presentó la salida de los oficiales como una “decisión de limpieza en la inteligencia policial” y afirmó que, aunque el proceso de depuración es complejo, ya se estaban dando “muestras públicas” de ello.

El comisionado utilizó este hecho para generar credibilidad ante el Clan del Golfo, asegurándoles que el gobierno ya había iniciado una “barrida de decenas de oficiales” como prueba de su compromiso con la negociación. Noticias Caracol buscó al excomisionado Rueda, pero no logró una respuesta.

Tomado de El Colombiano.

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