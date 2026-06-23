Fiscalía imputó a docente y trabajador de colegio por muerte de Valeria Afanador

La Fiscalía General de la Nación imputó a Emily Vivian Fuentes Hernández y a Danny Javier Ochoa Prada como posibles responsables del delito de homicidio culposo, con ocasión de los hechos ocurridos el 12 de agosto de 2025, en la sede de un colegio ubicado en la vereda Canelón de Cajicá (Cundinamarca).



Los hechos en cuestión involucran la desaparición de la menor, Valeria Afanador, quien fue encontrada tiempo después sin vida en la orilla de un río cercano al colegio.



La investigación de la Fiscalía permitió identificar que estas personas, en su condición de empleados de la institución educativa presuntamente omitieron el deber de cuidado de la niña dentro de las instalaciones del plantel.

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Fuentes en su rol de docente, no habría vigilado los desplazamientos de la menor de edad, que estaba a su cargo, para garantizar que retornara del patio al salón de clases; mientras que Ochoa, encargado del departamento de infraestructura, es señalado de no realizar mantenimiento preventivo a las rejas por donde salió la estudiante hacia el rio Frío, donde fue encontrado su cuerpo el 29 de agosto de 2025. Los imputados no aceptaron el cargo en su contra.



La menor de 10 años desapareció el 12 de agosto de 2025 de su entorno escolar, tan pronto se reportó el caso las autoridades iniciaron su búsqueda, la cual duró 17 días hasta que fue hallado su cuerpo en la zona de Río Frío, jurisdicción del municipio de Cajicá (Cundinamarca).

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