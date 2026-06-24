Petro agita debate sobre nulidad de las elecciones mientras prepara empalme con De la Espriella

En una serie de largos mensajes y controvertidos mensajes en redes sociales, el presidente, Gustavo Petro, planteó desde la nulidad de las elecciones presidenciales de su país por parte de la justicia local, al argumentar una "clara y confesa intervención extranjera" del mandatario estadounidense, Donald Trump, y el proceso de empalme con Abelardo de la Espriella.



"El presidente de la República de Colombia les solicita manifestarse en relación a la tesis de la Corte Europea sobre la anulación de las elecciones de Rumania para que se equipare con Colombia. Con que derecho Europa occidental anula unas elecciones por intervención extranjera y porque Colombia no, si a diferencia de Rumania el acto de entretención es público y confeso, ¿con qué derecho?", manifestó Petro desde su cuenta X.



Y añadió en otro aparte que "estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos respetarnos y acordar. Empezara el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica".



En una serie de mensajes, el Jefe de Estado equiparó el caso de su país con el de Rumania, donde la Corte Europea anuló unos comicios por injerencia externa. "¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia se anulen?", se preguntó y aseguró que la "intervención directa" de Trump invalida los resultados "si atendemos los tratados internacionales que cobijan las naciones, incluida la ONU y la OEA, y nuestra propia Constitución".



Petro cuestionó por qué Europa occidental anuló las elecciones rumanas —donde, según él, el ganador era "amigo de Rusia"— mientras que en Colombia, donde la injerencia sería "pública y confesa", no se aplica el mismo criterio. "Solo hay una razón de esta enorme contradicción mundial del poder que se dice democrático: en Rumania, quien ganó las elecciones no era amigo de Europa Occidental sino de Rusia", afirmó el mandatario.

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Acusó a Trump de haber confesado que "gracias a él, es presidente el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella". Petro subrayó que el candidato ganador en el balotaje "en su juramento para recibir la nacionalidad estadounidense, besó su bandera y juró lealtad a Estados Unidos por encima de las demás naciones de la tierra, incluida Colombia".



Además de la injerencia política, Petro denunció un control extranjero sobre los sistemas informáticos de la Registraduría, el organismo electoral colombiano. Según el mandatario, el software que defiende los escrutinios de ataques externos es "controlado por el presidente de Estados Unidos", quien por razones de seguridad nacional puede "recibir el flujo comunicacional, ver sus contenidos y transformar la información". Aseguró además que estos sistemas son "vigilados y controlados por el gobierno de Estados Unidos" en toda América Latina.



Petro también denunció que "fondos mixtos extranjeros en dólares y con aportes de genocidas y narcoterroristas de Colombia" financiaron una campaña para "destruir la persona del presidente de Colombia actual, a su familia y a Iván Cepeda". En ese sentido, el mandatario afirmó que Trump "solo logró engañar con los algoritmos fuertemente financiados", aunque matizó: "creo que no lo sepa, con los dineros de narcoterroristas".



Pese a los cuestionamientos, Petro admitió que el resultado electoral fue un empate. "No ganó el presidente Donald Trump sino que empatamos y eso es muy inestable y peligroso", señaló, aunque insistió en que el resultado se logró "con trampa a Colombia".



El mandatario concluyó su mensaje con una referencia histórica a Simón Bolívar, a quien describió como habiendo muerto "triste y solo de amor, como mueren los leones que dan batalla de la vida y envejecen", en medio de "esclavistas traicioneros" que lo expulsaron de "todas partes". Petro, por su parte, aseguró que millones de colombianos "han decidido no volver a ser esclavos ni siervos jamás" y que dicen "no Rey ni virreyes".

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