La Cinemateca de Bogotá tendrá una jornada especial para las vacaciones escolares

La Cinemateca de Bogotá se sumará a la temporada de vacaciones escolares de mitad de año con una edición especial de 'Tómate la Cinemateca', una jornada diseñada para el público infantil y juvenil que reunirá experiencias sonoras y visuales, talleres creativos, conciertos y funciones de cine el próximo 4 de julio.



La programación, organizada por el programa Vive la Cinemateca del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se desarrollará durante toda la jornada en la sede de la Cinemateca, en el centro de la ciudad, con actividades gratuitas dirigidas a distintas edades y pensadas para ser disfrutadas en familia.



Uno de los espacios estará dedicado a la primera infancia. En la Sala Rayito, niñas y niños entre los cero y cinco años podrán participar en Percepciones, una experiencia basada en la exploración de la luz y las sombras, programada en dos horarios: de 10:00 a 11:00 de la mañana y de 2:00 a 3:00 de la tarde.



La oferta incluirá además talleres de dibujo digital con tabletas Wacom, exploración de mundos digitales, creación de efectos sonoros para cine, teatro de sombras y un gabinete de curiosidades.



También habrá experiencias interactivas como ‘Descubrimientos del navegante’, un recorrido con realidad aumentada que invita a descubrir obras digitales ocultas en diferentes espacios de la Cinemateca, así como una actividad de realidad virtual y ‘Los Pescadores de arrullos: de mar y río’, una propuesta que combina música tradicional y narración.

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A las 11 de la mañana se presentarán los Grupos Cámara Filarmónica Juvenil de Bogotá y, en la tarde, el programa Nidos ofrecerá el espectáculo musical ¡Aaaa-chis!, a cargo de la agrupación Los Viruls.



Durante todo el día se exhibirá una selección de cortometrajes infantiles del programa Nidos, mientras que otras franjas incluirán las producciones ‘Hola Mundo, A vista de pájaro’ y la película animada ‘Amélie y los secretos de la lluvia’, cuya función estará acompañada de una actividad de mediación con los asistentes.



La agenda contempla además experiencias inmersivas en formato domo con ‘Ruta leyenda del Dorado’, inspirada en la cultura muisca, y 'Neblina', un recorrido sensorial por los paisajes del páramo bogotano. A esto se sumarán observaciones astronómicas con telescopio y un cine foro sobre el tema Robots en el espacio, liderado por el Planetario de Bogotá.



La jornada cuenta con el apoyo de entidades y programas como Nidos, el Planetario de Bogotá, la Filarmónica Juvenil de Bogotá, el Museo de Bogotá, la Gerencia de Literatura de Idartes, además del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, la Embajada de Francia en Colombia e IF Cinema.

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