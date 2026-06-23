Acolgen enciende alarmas por riesgo del fenómeno de El Niño y pide acciones

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutierrez, alertó que los recientes análisis de las autoridades revelan que los riesgos asociados al fenómeno de ‘El Niño’ 2026-2027 son cada vez más probables.



Ante el escenario adverso que puede vivir el país en materia climática, el gremio reiteró la necesidad de anticipar acciones frente posible estrechez en la oferta eléctrica y acelerar las decisiones que permitan proteger la confiabilidad del sistema.



Acolgen señaló que la demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN) está creciendo a tasas cercanas al 6% anual, alcanzando máximos históricos de energía y potencia. Sin embargo, la expansión de la oferta (energía disponible en el sistema) continúa rezagada



La líder gremial señaló que de los 4.475 MW previstos para ingresar en 2026, a junio solo habían entrado 306 MW, es decir, tan solo el 6,8%.



“En consecuencia, los márgenes de maniobra del sistema son cada vez menores. XM señala que, para la vigencia actual, la demanda supera en 2,3% la energía firme disponible, una señal que refuerza la necesidad de incorporar nueva capacidad y remover barreras a los proyectos”, señaló la presidenta de Acolgen.

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“Los análisis muestran que, bajo hidrologías similares a las observadas durante el Niño 2015-2016, sería necesario sostener niveles de generación térmica superiores a 90 GWh/día durante largos periodos, con requerimientos de combustibles y disponibilidad operacional sin precedentes recientes”, añadió Natalia Gutierrez.



Gutierrez también enfatizó que en la actualidad los niveles de los embalses del sistema rondan el 69% de su capacidad útil, no obstante, los análisis indican que deberían llegar a niveles superiores al 80% al inicio del verano para mantener condiciones adecuadas de confiabilidad. Los análisis del gremio indican que en escenarios críticos, los niveles de los embalses podrían descender al 19%.



Acolgen instó al actual Gobierno y a la próxima administración a tomar acciones que permitan acelerar proyectos, garantizar combustibles y fortalecer la confiabilidad del sistema antes de que se materialice un Fenómeno de ‘El Niño’ de gran magnitud.



“Desde Acolgen estamos listos para trabajar con el nuevo Gobierno y con todos los actores del sector en las medidas que permitan preservar la confiabilidad del sistema y mantener a Colombia encendida en los próximos años”, concluyó el gremio.

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