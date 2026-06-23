La CREG presenta proyecto para incentivar ahorro de energía

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) presentó un proyecto de resolución con el que busca implementar un programa de incentivos económicos a los hogares y usuarios regulados que disminuyan su consumo de energía.



La iniciativa, que surge como medida para hacer frente al fenómeno de El Niño en el territorio nacional, planea establecer una meta calculada con base en su consumo del histórico de los últimos doce meses de los hogares.



“En síntesis, esta propuesta plantea un mecanismo bajo el cual cada usuario tiene su propia meta de ahorro y quienes reduzcan de forma significativa su consumo frente a esa meta podrían recibir un reconocimiento económico al cierre del programa, con mayor beneficio para quienes logren los mayores ahorros relativos dentro de su grupo”, indicó la Creg.

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La normativa también establece que quienes aumenten de manera significativa su consumo durante este programa transitorio podrían ver un cobro adicional en su factura.



La Creg destacó que este programa manejará un esquema autofinanciado, en el cual los recursos recaudados por esos cobros adicionales se redistribuirían, principalmente, entre los usuarios con mayor ahorro relativo dentro de su categoría de comparación (definida por tipo de usuario y estrato). Además, la Creg podrá incorporar fuentes adicionales de financiación.



“Con esta propuesta buscamos incentivar el uso eficiente de la energía y anticiparnos a las posibles afectaciones del Sistema Interconectado Nacional ante el fenómeno de El Niño. Es una iniciativa que ponemos a consideración de la ciudadanía, y estaremos atentos a evaluar cada una de las sugerencias que se reciban de manera oficial”, indicó Antonio Jiménez Rivera, Director Ejecutivo de la CREG.



La propuesta tendría una vigencia inicial de seis meses con posibilidad de prórroga de otros seis meses.

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