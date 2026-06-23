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Así abuchearon a Ricardo Roa mientras estaba de compras en Bogotá
El rechazo social se da en medio de los líos judiciales que enfrenta el presidente de Ecopetrol.
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crojas
RICARDO ROA
Colprensa
Colprensa
Martes, 23 de Junio de 2026

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y quien fue gerente de campaña de Gustavo Petro en su camino para llegar a la presidencia, enfrentó un momento de rechazo por parte de la comunidad, quien lo abucheó en un almacén de cadena en Bogotá.

La situación se dio, según videos compartidos por ciudadanos, cuando el gerente de la empresa de hidrocarburos se encontraba al parecer mercando. En ese instante, una multitud que lo reconoció le empezó a gritar “¡pícaro!” y “¡ladrón!”.

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El rechazo social a Roa se da en medio de los líos judiciales que enfrenta el presidente de Ecopetrol quien tiene un llamado a juicio y otras dos investigaciones que supuestamente lo relacionarían.

Sobre el llamado a juicio, la Fiscalía General de la Nación ya tiene radicado formalmente el escrito de acusación por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

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Esta solicitud tiene su origen en la investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de un lujoso penthouse en el norte de Bogotá. Este inmueble habría sido comprado por 1.800 millones de pesos, un valor 34% por debajo de su precio comercial real, estimado en 2.727 millones de pesos.

Para el ente acusador, Roa presuntamente utilizó su cargo para presionar a directivos de Hocol (filial de Ecopetrol) a fin de direccionar y adjudicar un millonario proyecto de regasificación de gas a la firma Gaxi ESP S.A.S., propiedad del vendedor del inmueble.

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Otro caso que involucra al funcionario es la imputación por la presunta violación de topes de financiación electoral en la campaña presidencial de Gustavo Petro, pues la investigación penal arrojó que esa campaña superó los límites legales permitidos por cerca de 1.664 millones de pesos entre la primera y segunda vuelta en el 2022.

Aparte de las investigaciones penales, Roa también tiene investigaciones disciplinarias y administrativas que son lideradas por la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral. Pese a estos procesos, sigue ocupando la presidencia de Ecopetrol, cargo del cual sólo se apartó temporalmente gracias a una licencia no remunerada y una incapacidad médica.

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