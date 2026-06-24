Sneyder Pinilla aseguró conocer una red de corrupción en el Gobierno y lo notificó a EE.UU.

El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla, envió una carta a congresistas de Estados Unidos en la que asegura contar con información y pruebas relacionadas con presuntos hechos de corrupción al interior del Gobierno de Gustavo Petro.

La comunicación fue dirigida a los congresistas Bernie Moreno y María Elvira Salazar, con copia al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En el documento, el exfuncionario solicita una reunión para entregar información que, según afirma, tendría relevancia para las autoridades de ese país.

Pinilla se presenta en la misiva como “testigo y colaborador de la justicia colombiana” dentro de las investigaciones por el escándalo de la Ungrd, un proceso que ha estado marcado por las pesquisas sobre sobrecostos y desvío de recursos públicos.

¿Qué dice la carta de Sneyder Pinilla enviada a Estados Unidos?

El exsubdirector señala que su propósito es poner a disposición de las autoridades estadounidenses “información, documentos, testimonios y elementos de prueba” que considera de interés en asuntos relacionados con transparencia, lucha contra la corrupción y posibles operaciones financieras ligadas a recursos públicos colombianos.

En el documento, Pinilla sostiene que durante su colaboración con la justicia tuvo conocimiento de hechos, decisiones y movimientos de recursos que, a su juicio, permitirían comprender la dimensión de una estructura de corrupción que habría operado en importantes entidades del Estado colombiano.

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Aunque hace referencia a una presunta “red de corrupción”, el exfuncionario no identifica en la carta cuáles serían las entidades involucradas ni menciona nombres de personas que estarían relacionadas con esas supuestas actuaciones.

También afirma que posee información que podría resultar relevante para las autoridades estadounidenses encargadas de evaluar riesgos asociados a corrupción pública, redes de influencia y posibles movimientos financieros internacionales.

“Considero que parte de esta información no solo reviste importancia para las investigaciones que actualmente se adelantan en Colombia, sino que también podría ser de gran interés para el Departamento de Estado, el Congreso de los Estados Unidos y las agencias federales competentes, en la medida en que permitiría identificar responsabilidades, conexiones, beneficiarios y mecanismos utilizados para la apropiación indebida de recursos públicos”, detalló.

Pinilla manifiesta además su intención de “cooperar plenamente con las instituciones democráticas y con las autoridades nacionales e internacionales encargadas de combatir la corrupción”, aportando información que, según sostiene, es verificable y puede ser contrastada por los canales oficiales.

En otro de los apartes de la carta, el exfuncionario solicita que su comunicación sea entendida como una manifestación formal de voluntad de cooperación con el Gobierno de Estados Unidos debido al alcance y la sensibilidad de la información que asegura estar dispuesto a compartir.

Según expone en el documento, los elementos que pretende entregar serían de interés estratégico para las autoridades estadounidenses y podrían contribuir al esclarecimiento de hechos que, en su concepto, trascienden las fronteras de Colombia y afectan la confianza en las instituciones públicas.

La carta concluye con una petición para sostener una reunión presencial o virtual con los destinatarios y las autoridades que consideren competentes, con el fin de presentar de primera mano la información, los testimonios y la documentación que asegura tener en su poder.

Tomado de El Universal.

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