Capturan en Barranquilla a seis personas, entre ellas Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz

En un envolvente operativo realizado por las autoridades en el transcurso de las últimas horas en Barranquilla y el municipio de Soledad (Atlántico) quedó al descubierto una presunta red de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota” que, según las investigaciones preliminares, estaría utilizando amenazas e intimidaciones para exigir el pago de deudas.

Las labores dejaron seis capturados, entre ellos Luis Mariano Díaz González, hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana.

Las personas aprehendidas, de acuerdo con informaciones preliminares, se encuentran en la mañana de este miércoles, 24 de junio, en las instalaciones de la URI de la Fiscalía Seccional Atlántico en Barranquilla, mientras avanzan las diligencias judiciales que tienen que ver con las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento ante un juez con función de Control de Garantías.

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Aunque la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado todavía de manera oficial sobre estas capturas, las versiones dejan entrever que el operativo fue contra una estructura dedicada presuntamente al llamado “gota a gota” o cobro diario ilegal. Las autoridades investigan si los implicados recurrían a agresiones, presiones y amenazas para obligar a sus víctimas a cancelar las cuotas pactadas.

Todo indica, según esas informaciones que se manejan, que a Luis Mariano Díaz, hijo del cantautor Diomedes Díaz y Betsy Liliana González, fue capturado en un cumplimiento, al parecer, de una orden judicial emitida por un juez de la República.

Las autoridades continúan recopilando elementos materiales probatorios con el fin de establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados dentro de la investigación. Todos los capturados, entre ellos el hijo de Diomedes Díaz, permanecen en la sede de la URI en el Centro de Barranquilla.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre este caso, que ha provocado conmoción en Barranquilla y su área metropolitana por esta actividad ilegal.

Tomado de El Universal.

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